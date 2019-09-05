Политика
РИА НовостиИсточник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства России опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
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с чего всё началось
Как сообщил «НГ» депутат Госдумы Валерий Рашкин, есть информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет.Независимая газетавчера в 12:34
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:25, Вашингтон
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ТАСС 04 сентября в 11:33
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Петербургский дневник вчера в 13:55
Армия и оружие
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Общество
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Ведомости 06:19
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Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
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Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.
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Хоккей
В КХЛ официально объявили, что клубы смогут арендовать игроков
Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига внесла поправки в регламент, согласно которым клубы больше не смогут расторгать контракты с игроками, сохраняя при этом на них права.
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Транспорт
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Новая платформа "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась для пассажиров в районе Ростокино северо-востока Москвы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:15
Футбол
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Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
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RT на русском 06:03
Энергетика
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Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
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News.ru 08:20
Единоборства
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Общество
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Папаша всё забрал — и всё, и дело с концом. Отец народов, — сказал с улыбкой Путин с отсылкой к лидеру СССР Иосифу Сталину.
Life.ru 05:15
Технологии
Сбербанк позволил менять пин-код карт в веб-версии «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк ввел функцию изменения пин-кода карты в веб-версии «Сбербанк онлайн», сообщает пресс-служба банка.
Rambler News Service 08:52
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Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг
Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди».
RT на русском 08:38
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Космос
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Авторы добавляют, что если где-нибудь подобная жизнь действительно существует, то вспышка УФ-излучения далекой звезды может отозваться вспышкой видимого излучения на планете.
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