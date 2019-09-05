Политика

РИА НовостиРИА НовостиИсточник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства России опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
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с чего всё началось

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

Как сообщил «НГ» депутат Госдумы Валерий Рашкин, есть информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет.
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Независимая газетавчера в 12:34

Источник: в кабмине назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет

ТАСС07:00

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РИА Новости05:57

В правительстве назвали «бредом» сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет

URA.Ru08:43

Правительство не прорабатывает повышение пенсионного возраста до 70 лет

Эхо Москвы06:30

В правительстве опровергли слухи о новом повышении пенсионного возраста

РБК07:01

Источник опроверг информацию о грядущем повышении пенсионного возраста

РЕН ТВ08:24
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