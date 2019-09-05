Как сообщил «НГ» депутат Госдумы Валерий Рашкин, есть информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет.

с чего всё началось

Источник в аппарате правительства России опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа» Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансы Банк России третий раз за год снизил ключевую ставку Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 7,25 до 7%. Решение было ожидаемым и практически полностью заранее учтено рынком.

Армия и оружие Ростовское издание подтвердило гибель российского военного в Сирии Накануне о гибели российских военных сообщили Al Masdar и «Ведомости». По их данным, погибли трое офицеров, еще двое ранены.

Политика Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Музыка Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.

Армия и оружие В Мьянме заявили о планах купить истребители у России Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.

Общество Компания РПЦ получила лицензию на производство вина Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Кино Нейросеть реалистично заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице» Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.

Хоккей В КХЛ официально объявили, что клубы смогут арендовать игроков Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига внесла поправки в регламент, согласно которым клубы больше не смогут расторгать контракты с игроками, сохраняя при этом на них права.

Транспорт Новая платформа «Северянин» МЖД открылась на северо-востоке Москвы Новая платформа "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась для пассажиров в районе Ростокино северо-востока Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Футбол Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.

Баскетбол Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.

Энергетика Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.

Единоборства Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Киберспорт Valve прокомментировала свои слова о переходе Metro: Exodus в Epic Games Store За несколько недель до выхода Metro: Exodus издатель Deep Silver объявил, что PC-версия шутера станет эксклюзивом Epic Games Store на 12 месяцев, хотя игра уже долго собирала предварительные заказы в Steam.

Автоспорт Квят показал шестое время в первой практике Гран-при Италии Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике свободных заездов Гран-при Италии.

Политика Путин напомнил, что Курилы забрал «отец народов» Сталин Папаша всё забрал — и всё, и дело с концом. Отец народов, — сказал с улыбкой Путин с отсылкой к лидеру СССР Иосифу Сталину.

Политика Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди».

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.