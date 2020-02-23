Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе. Собеседник агентства назвал эти сообщения фейком.

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

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