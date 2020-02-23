Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИсточник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе. Собеседник агентства назвал эти сообщения фейком.
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Данные об остановке самолетами России турецкой колонны в Сирии опроверг источник

Газета.Ru14:13

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

РБК11:09

Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

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Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

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СМИ опровергли информацию об остановке ВКС РФ военной колонны Турции в САР

REGNUM09:16

Информацию об остановке турецкой колонны российскими ВКС в Сирии опровергли

Lenta.ru09:12

ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии

Взгляд.ру07:42
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В Колумбии действует план уничтожения членов ФАРК, сложивших оружие

В Колумбии существует план уничтожения членов ФАРК, подписавших мирное соглашение, заявил один из высших руководителей организации Пастор Алапе 20 февраля в интервью испанской газете Público.
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Pravda.Ru 03:07
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Диетолог перечислил продукты, мешающие здоровому сну

Немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые считаются полезными, но могут помешать сну, пишет Focus.
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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

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В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России

США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
РИА Новости вчера в 04:32
Политика

Пушков: Заявления Трампа — пример слов в отсутствие действий

«В отсутствии действий слова мало что значат», — отметил сенатор, подчернув, что сделанные президентом США заявления — лучший тому пример.
REGNUM 18:15
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Коммерсантъ 14:55
Авто

Представлен Volkswagen Caddy нового поколения

Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
Автоновости дня 21 февраля в 03:29
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ru 12:34
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Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов

В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
РЕН ТВ 17:51
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Новый OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя

Новый флагманский смартфон OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя.
OAnews вчера в 01:25
Армия и оружие

Сирийская армия уничтожила трех террористов в провинции Идлиб

Красная весна 13:33
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«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
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Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Общество

СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар

Данилов отметил, что данные о состоянии и пробах не будут засекречены, так как в этом нет необходимости.
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Общество

Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

RT на русском 15:39
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
RT на русском 13:43
Происшествия

В Екатеринбурге госпитализируют детей с подозрением на коронавирус

В Екатеринбурге госпитализируют детей с подозрением на коронавирус Кировский суд удовлетворил иск Роспотребнадзора.
Екатеринбург-ТВ 21 февраля в 07:17
Футбол

Жоау Мариу раскритиковал «Интер»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу раскритиковал «Интер», которому до сих пор принадлежат его права.
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Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM 13:48
Политика

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM 15:00
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru вчера в 05:15
Армия и оружие

Американский эсминец зашел в Черное море

РИА Новости 12:19
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В Челябинске в массовой драке убили подростка

Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru вчера в 22:00
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