Армия и оружие
РИА НовостиИсточник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе. Собеседник агентства назвал эти сообщения фейком.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Армия и оружие
Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр
Футбол
«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены
39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Происшествия
Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине
«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия.
Политика
Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Происшествия
В Новой Зеландии сёрфер обматерил акулу и ударил её в глаз
В Новой Зеландии на пляже Паунуи 60-летний сёрфер спасся во время нападения большой белой акулы с помощью мата и удара кулаком ей в глаз.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Футбол
Рамос может получить дисквалификацию на матч с «Барселоной»
Защитник «Реала» Серхио Рамос может получить дисквалификацию на ключевой матч против «Барселоны».
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Гаджеты
Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone
Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Здоровье
Программа «Земский доктор» будет расширена в Челябинской области
В Челябинской области планируют расширить поддержку медицинских работников в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Общество
Повышать штрафы бессмысленно: водителей предложено карать и стимулировать
В свою очередь представленный Минюстом на публичное обсуждение проект нового КоАП подвергся массированной критике со стороны граждан, экспертов, «Единой России», заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, и премьера Михаила Мишустина.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Космос
Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое
Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Кино
«Лёд 2» собрал первый миллиард в российском прокате
Сумма сборов в российском прокате фильма "Лёд 2", вышедшего на киноэкраны в День всех влюбленных, 14 февраля, превысила миллиард рублей.
Общество
Сколько стоили роды жены Джигана в Майами
Как оказалось, жена Джигана потратила целое состояние, чтобы ее беременность вели лучшие врачи Майами.
Общество
В Лондоне началась акция в поддержку Ассанжа
Масштабная акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началась в Лондоне в преддверии судебных слушаний об экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Общество
Немецкие диетологи назвали эффективные способы похудения
Источниками постного белка являются такие продукты питания, как: яйца, бобовые, обезжиренный творог, куриное мясо и белый сыр.