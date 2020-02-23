Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИсточник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе. Собеседник агентства назвал эти сообщения фейком.
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Данные об остановке самолетами России турецкой колонны в Сирии опроверг источник

Газета.Ru14:13

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

РБК11:09

ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии

Взгляд.ру07:42

Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

ТАСС09:19

СМИ опровергли информацию об остановке ВКС РФ военной колонны Турции в САР

REGNUM09:16

Информацию об остановке турецкой колонны российскими ВКС в Сирии опровергли

Lenta.ru09:12

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости09:40
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Армия и оружие

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

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«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

Спорт-Экспресс 13:27
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Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены

39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Пенза-Пресс 21 февраля в 08:01
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Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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Происшествия

Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM 13:48
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия.
Коммерсантъ 14:55
Политика

Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Известия 07:45
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Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ 09:30
Происшествия

В Новой Зеландии сёрфер обматерил акулу и ударил её в глаз

В Новой Зеландии на пляже Паунуи 60-летний сёрфер спасся во время нападения большой белой акулы с помощью мата и удара кулаком ей в глаз.
RT на русском 15:20
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия 21 февраля в 15:10
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Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии

Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Московский Комсомолец в Марий Эл 21 февраля в 06:49
Футбол

Рамос может получить дисквалификацию на матч с «Барселоной»

Защитник «Реала» Серхио Рамос может получить дисквалификацию на ключевой матч против «Барселоны».
Евро-футбол.ру 13:16
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Гаджеты

Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone

Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Shraibikus News вчера в 14:51
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Здоровье

Программа «Земский доктор» будет расширена в Челябинской области

В Челябинской области планируют расширить поддержку медицинских работников в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Первый областной 20 февраля в 01:29
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Общество

Повышать штрафы бессмысленно: водителей предложено карать и стимулировать

В свою очередь представленный Минюстом на публичное обсуждение проект нового КоАП подвергся массированной критике со стороны граждан, экспертов, «Единой России», заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, и премьера Михаила Мишустина.
Ридус 16:55
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru 13:20
Космос

Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое

Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
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Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
REGNUM 10:39
Авто

Peugeot представил новый пикап Landtrek

Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
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Кино

«Лёд 2» собрал первый миллиард в российском прокате

Сумма сборов в российском прокате фильма "Лёд 2", вышедшего на киноэкраны в День всех влюбленных, 14 февраля, превысила миллиард рублей.
Вести.Ru 15:23
Общество

Сколько стоили роды жены Джигана в Майами

Как оказалось, жена Джигана потратила целое состояние, чтобы ее беременность вели лучшие врачи Майами.
StarHit.ru 06:30
Общество

В Лондоне началась акция в поддержку Ассанжа

Масштабная акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началась в Лондоне в преддверии судебных слушаний об экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:09
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В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
RuNews24.ru 15:25
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
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Немецкие диетологи назвали эффективные способы похудения

Источниками постного белка являются такие продукты питания, как: яйца, бобовые, обезжиренный творог, куриное мясо и белый сыр.
Говорит Уфа 20 февраля в 23:14
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