Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИсточник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе. Собеседник агентства назвал эти сообщения фейком.
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Данные об остановке самолетами России турецкой колонны в Сирии опроверг источник

Газета.Ru14:13

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

РБК11:09

Информацию об остановке турецкой колонны российскими ВКС в Сирии опровергли

Lenta.ru09:12

Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

ТАСС09:19

СМИ опровергли информацию об остановке ВКС РФ военной колонны Турции в САР

REGNUM09:16

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости09:40

ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии

Взгляд.ру07:42
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Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Хоккей

Малкин в матче с «Вашингтоном» едва не оформил хет-трик Горди Хоу

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Космос

Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны

Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Дни24 вчера в 04:22
Здоровье

В Челябинске до ста процентов увеличат целевой набор в ординатуру

В ординатуре по самым дефицитным направлениям целевое обучение составит 100 процентов.
Вечерний Челябинск 20 февраля в 05:20
Биатлон

Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
Газета.Ru 11:37
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:34
Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru вчера в 06:18
Армия и оружие

Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
ТАСС 11:26
Футбол

«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А

Чемпионат 13:55
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском вчера в 07:11
Экономика

Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года

К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Городовой 21 февраля в 02:47
Единоборства

Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Кубань-Информ 05:38
Общество

В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля

14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен День защитника Украины, который был введен вместо отмененного Дня защитника Отечества, отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля.
Известия 14:40
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru 13:20
Гаджеты

Почти как Xiaomi Mi Mix Alpha, только от Apple

Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha можно смело назвать одним из самых впечатляющих аппаратов современности.
iXBT.com вчера в 07:50
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Культуромания 21 февраля в 13:02
Политика

На Украину не пустили писателя и журналиста из России

Указывается, что россияне - мужчина и женщина - приехали накануне из Минска, это писатель и журналист.
Московский Комсомолец 06:18
Общество

В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Суть событий 04:21
Общество

Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Газета.Ru 04:50
Политика

Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах

Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
ИА Новороссия 21 февраля в 15:32
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Наука

Ученые обнаружили череп крошечного динозавра

Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.
РЕН ТВ вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Lenta.ru 12:40
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Кино

Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru 21 февраля в 13:50
Армия и оружие

В центре Донецка прошла выставка военной техники

Сегодня возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в честь праздника военные ДНР показали технику, которой они и защищают Донбасс.
КП - Донецк 12:00
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС вчера в 15:38
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru 11:19
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
REGNUM 10:39
Армия и оружие

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новости 08:35
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