с чего всё началось

Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.

Армия и оружие Турция отказалась от покупки российских Су-35 Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.

Происшествия Девятимесячный ребенок умер от голода в Златоусте По предварительным данным, мальчик умер от голода. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Культура Блогеров возмутили слова Клейменова о геймерах Пользователей социальных сетей возмутили и рассмешили слова о геймерах ведущего новостной программы «Время» на Первом канале Кирилла Клейменова.

Экономика Белоруссия ищет альтернативу российской нефти Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Футбол «Первая мысль: лишь бы Роналду не сделал из меня клоуна»: парень из Челнов сдержал Криша Владислав Игнатьев о секрете Семина, Миранчуках и челнинских хулиганах 32-летний Владислав Игнатьев начинал карьеру в Челнах — два года отыграл за КАМАЗ.

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.

Происшествия В Твери опрокинулся пассажирский автобус По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Хоккей Свечников забил исторический гол в НХЛ Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.

Происшествия СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Космос NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.

Происшествия Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.

Космос Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.

Политика Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Экономика Деньги играющих на бирже россиян защитят В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.

Общество Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Общество Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу Генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге объявило о приостановке своей работы, начиная со среды - "до дальнейшего уведомления".

Авто Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.