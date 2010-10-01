с чего всё началось

Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Происшествия Подросток открыл стрельбу в московской школе Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Гаджеты Часы Xiaomi Mi Watch действительно похожи на маленький смартфон Как выглядит знаменитая оболочка MIUI на умных часах Xiaomi Mi Watch Проверенный сетевой информатор, который ведет страничку в социальной сети Twitter под ником @AndroidSaint, опубликовал эксклюзивный видеоролик с участием умных часов Xiaomi Mi Watch.

Шоу-бизнес Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком» Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.

Экономика Акции «Газпрома» обновили максимум с августа 2008 года Акции "Газпрома" днем в среду превысили июльские ценовые пики года и обновили максимумы с августа 2008 года, отыгрывая позитивные корпоративные новости.

Футбол Златан Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, окунали головой в унитаз.

Политика В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков Депутаты фракции «Справедливая Россия» (СР) внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

Политика Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».

Политика МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.

Общество РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.

Экономика Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.

Происшествия Сеть подпольных игровых залов раскрыли в Крыму Сотрудники Следственного комитета (СК) пресекли в Крыму деятельность сети незаконных игровых залов, замаскированных под букмекерские конторы.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Общество Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: больше чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.

Наука Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница России В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.

Теннис Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.