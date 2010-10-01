Футбол

ЧемпионатЧемпионатИсточник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.
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Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror
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Чемпионат02:39

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Скандал с ЧМ-2018, Семак, Дзюба и гол Жиркова – лучшие в октябре, новый рекорд Овечкина по голам в овертайме и другие новости утра

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Источник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

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Источник: оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА

RT на русском04:28

The Insider: Россия изучала методы воздействия на чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

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Источник: Россия искала методы воздействия на чиновников ФИФА при получении ЧМ

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Источник: Оргкомитет «Россия-2018» имел данные для воздействия на чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ

ProstoProSport01:35

The Insider: оргкомитет «Россия-2018» составил досье на чиновников ФИФА, чтобы склонить их к выбору страны-хозяйки ЧМ

Snob.ru05:41
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