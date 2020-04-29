Экономика

BFM.ruBFM.ruИсточник раскрыл детали господдержки системообразующих компаний

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Осведомленный источник рассказал ТАСС о критериях и формах господдержки системообразующих компаний. По его данным, помощь от государства смогут получить предприятия, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным.
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с чего всё началось

Источник рассказал о критериях и формах господдержки системообразующих компаний

"Согласно проекту постановления о мерах поддержки системообразующих организаций, компания претендует на получение одной или нескольких мер поддержки при условии, если она не является иностранным юрлицом, а также российским юрлицом, в уставном капитале которого доля прямого или косвенного участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%", - сказал собеседник агентства.
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Источник рассказал о критериях и формах господдержки системообразующих компаний

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