"Согласно проекту постановления о мерах поддержки системообразующих организаций, компания претендует на получение одной или нескольких мер поддержки при условии, если она не является иностранным юрлицом, а также российским юрлицом, в уставном капитале которого доля прямого или косвенного участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Осведомленный источник рассказал ТАСС о критериях и формах господдержки системообразующих компаний. По его данным, помощь от государства смогут получить предприятия, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным.

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