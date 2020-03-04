Накануне стало известно, что под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела "Сети"*. Девушка пропала в Пензе в 2017 году. В Следственном управлении СК России по региону подтвердили обнаружение останков.

Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью

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