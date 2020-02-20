Происшествия
ИнтерфаксИсточник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу, в пресс-службе СКР сообщали о серьезных травмах у мужчины.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Гаджеты
Как быстро заряжается топовый Xiaomi Mi 10 Pro?
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro первым среди аппаратов производителя получил поддержку сверхбыстрой 50-ваттной зарядки, причём, в отличие от флагмана Samsung, подходящее зарядное поставляется в комплекте.
Общество
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове
Ранее стало известно, что самолет Боинг 737-73V компании SkyUp с эвакуированными из Китая, покружив над несколькими городами Украины, утром в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт Харькова.
Кино
Кирилл Серебренников снимет фильм о враче из Освенцима Йозефе Менгеле
Режиссёр Кирилл Серебренников совместно с французским продюсером Шарлем Жилибером готовит кинокартину о Йозефе Менгеле.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взятке
Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Политика
Поклонская посвятила стихотворение Шнурову
Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем
В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
Общество
В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера»
Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Футбол
Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Наука
Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса
Общество
Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова
Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Музыка
«Нас не догонят». Как изменилась чёрненькая из «Тату», которой сегодня исполняется 35 лет
Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
Политика
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Экономика
Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд
Страховые взносы, которые платят работодатели за каждого сотрудника, в России чрезмерно высоки, но вопрос их снижения следует тщательно проработать, чтобы компенсировать ущерб внебюджетным фондам и не нарушить баланс федерального бюджета.
Происшествия
Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов
В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Шоу-бизнес
Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву
Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.