Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИсточник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу, в пресс-службе СКР сообщали о серьезных травмах у мужчины.
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В Красноярске возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на журналиста

ТАСС08:07

Сбившей федерального журналиста машиной мог управлять помощник Анатолия Быкова Алексей Талюк

Newslab.ru04:32

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Интерфакс04:49

В Красноярске мужчина пытался задавить корреспондента ВГТРК

РИА Новости03:40

Неслучайное ДТП: в Красноярске намеренно сбили машиной федерального корреспондента

КП - Красноярск05:07

В Красноярске журналист попал под машину после попытки взять интервью

НГС2403:12

В Красноярске водитель Mercedes сбил тележурналиста при попытке интервью

ДЕЛА.ru03:02
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Армия и оружие

Турция запросила у США установки Patriot «для сдерживания России»

Профиль 09:56
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

РИА Новости 10:59
Гаджеты

Как быстро заряжается топовый Xiaomi Mi 10 Pro?

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro первым среди аппаратов производителя получил поддержку сверхбыстрой 50-ваттной зарядки, причём, в отличие от флагмана Samsung, подходящее зарядное поставляется в комплекте.
iXBT.com 10:46
Общество

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове

Ранее стало известно, что самолет Боинг 737-73V компании SkyUp с эвакуированными из Китая, покружив над несколькими городами Украины, утром в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт Харькова.
Интерфакс 05:32
Кино

Кирилл Серебренников снимет фильм о враче из Освенцима Йозефе Менгеле

Режиссёр Кирилл Серебренников совместно с французским продюсером Шарлем Жилибером готовит кинокартину о Йозефе Менгеле.
Inc-news.ru 06:54
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взятке

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 10:05
Шоу-бизнес

У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак в третьей стадии

Neva.Today 07:19
Политика

Поклонская посвятила стихотворение Шнурову

Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.
Журналистская правда 10:35
Единоборства

Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем

В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
РБК 05:12
Общество

В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера»

Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
РИА Новости 09:03
Общество

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Футбол

Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Soccer.ru вчера в 21:23
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла вторую эстафету на ЧМ по биатлону

РБК 10:23
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня 18 февраля в 20:08
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
Наука

Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса

ToDay News Ufa 17 февраля в 11:46
Общество

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:28
Музыка

«Нас не догонят». Как изменилась чёрненькая из «Тату», которой сегодня исполняется 35 лет

Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
Life.ru 06:34
Политика

В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
РИА Новости 09:10
Экономика

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Страховые взносы, которые платят работодатели за каждого сотрудника, в России чрезмерно высоки, но вопрос их снижения следует тщательно проработать, чтобы компенсировать ущерб внебюджетным фондам и не нарушить баланс федерального бюджета.
РБК 08:44
Происшествия

Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов

В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику.
Lenta.ru 09:32
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Kleo.ru 07:05
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
RT на русском 07:16
Шоу-бизнес

Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву

Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 17:07
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