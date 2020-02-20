Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью. Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента. Инцидент снял оператор телеканала.
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Уголовное дело возбудили в связи с наездом машины на журналиста «России 1»

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В Красноярске водитель Mercedes сбил тележурналиста при попытке интервью

ДЕЛА.ru03:02
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Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

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Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

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По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
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Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Общество

На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая

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Происшествия

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

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Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Финансы

Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года

Предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
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Общество

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
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Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
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Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

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Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове

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Путин призвал очистить важные области экономики от криминала

Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики.
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Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

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Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

Правоохранительные органы Дании задержали шестерых россиян по подозрению в контрабанде кокаина.
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В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам

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Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
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