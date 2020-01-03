Энергетика

Мой БрянскМой Брянск«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли. Отмечается, что стоимость поставок на этом направлении рассчитывается как рыночная цена плюс 10 долларов.
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с чего всё началось

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новостивчера в 13:33

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«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РБКвчера в 14:12

Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

Lenta.ruвчера в 14:35

«РИА Новости»: Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10

Коммерсантъвчера в 14:15

Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

RT на русскомвчера в 14:39

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РИА Новостивчера в 13:33

Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией

Известиявчера в 13:26

Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10

Московский Комсомолецвчера в 13:23
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Политика

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убийство Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
ФАН вчера в 00:36
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Армия и оружие

Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 23:31
Происшествия

Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи

RT на русском вчера в 20:33
Авто

Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
АвтоВзгляд вчера в 00:30
Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
РИА Новости 00:47
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

В рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
РБК 00:47
Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
RT на русском 00:00
Футбол

Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды

ГЛАС.RU 02 января в 00:51
Здоровье

Минздрав прокомментировал инцидент с помощью детям-отказникам в Чите

4 января ситуацию «МК в Чите» прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.
Московский Комсомолец Чита 00:38
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru вчера в 09:17
Общество

Защита отключила от сети третий энергоблок Южно-Украинской АЭС

Вести.Ru 01:32
Происшествия

Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми

Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
REGNUM 00:09
Происшествия

В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских

Два дебошира в Новосибирске напали на полицейских, прибывших по вызову о драке.
РБК 00:52
Энергетика

Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Lenta.ru вчера в 10:03
Хоккей

Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

RT на русском вчера в 12:25
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец 02 января в 09:14
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Хоккей

Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
РИА Новости 02:05
Здоровье

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК вчера в 06:19
Общество

Амстердам ввел новый налог для туристов

С 2020 года туристы в Амстердаме будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает газета The Telegraph.
Российская газета 01:42
Армия и оружие

Удар по автоколонне нанесен на севере Багдада

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в службе безопасности, в Багдаде был нанесен удар по авиаколонне.
РЕН ТВ вчера в 18:10
Технологии

New Statesman (Великобритания): почему людям трудно отказаться от религии (New Statesman)

Один американский ученый посетил дом Нильса Бора (Niels Bohr), обладателя Нобелевской премии по физике, который бежал от нацистов и стал одним из ведущих участников Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы.
ИноСМИ 01:48
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости вчера в 17:13
Армия и оружие

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новости вчера в 22:04
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Объемы транзита российского газа через Украину в начале 2020 года снизились больше чем в пять раз по сравнению с их средними показателями в декабре.
Российская газета 01:48
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