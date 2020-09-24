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Газета.Ru
Газета.Ru

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о "серьезном росте" госпитализаций пациентов с выявленным вирусом. Жителям Москвы старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим и отказаться от общественного транспорта. Об этом сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет.
РИА Новостивчера в 13:02
Подробнее о событии
Газета.Ru

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Газета.Ruвчера в 16:23
Известия

Источник рассказал о рекомендациях для пожилых москвичей с 1 октября

Известиявчера в 13:38
Вести.Ru

Источник: с октября москвичей старше 65 переведут на удаленку

Вести.Ruвчера в 13:09
РЕН ТВ

Источник узнал о планах перевести на «удаленку» пожилых москвичей

РЕН ТВвчера в 13:15
НТВ

Источник: москвичам «65+» рекомендуют не пользоваться транспортом с 1 октября

НТВвчера в 13:13
URA.Ru

Для пенсионеров в Москве вводят карантин

URA.Ruвчера в 13:25
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

РИА Новостивчера в 13:02

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

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Газета.Ruвчера в 10:40
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Онищенко подверг жесткой критике питание в школах Алтайского края

Мнение депутата Госдумы о ситуации со школьным питанием в учебных заведениях Алтайского края прозвучало после доклада, который на заседании рабочей группы зачитала замминистра образования Алтайского края Лариса Терновая.
ФедералПрессвчера в 08:08
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