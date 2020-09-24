Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о "серьезном росте" госпитализаций пациентов с выявленным вирусом. Жителям Москвы старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим и отказаться от общественного транспорта. Об этом сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.

С чего всё началось Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет. РИА Новости вчера в 13:02