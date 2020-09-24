Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет. Источник также подчеркнул, что власти не планируют "закрывать экономику ни сейчас, ни с октября".

С чего всё началось Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет. РИА Новости вчера в 13:02