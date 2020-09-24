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РИА Новости
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет. Источник также подчеркнул, что власти не планируют "закрывать экономику ни сейчас, ни с октября".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет.
РИА Новостивчера в 13:02
Подробнее о событии
Вести.Ru

Источник: с октября москвичей старше 65 переведут на удаленку

Вести.Ruвчера в 13:09
Известия

Источник рассказал о рекомендациях для пожилых москвичей с 1 октября

Известиявчера в 13:38
URA.Ru

Для пенсионеров в Москве вводят карантин

URA.Ruвчера в 13:25
РЕН ТВ

Источник узнал о планах перевести на «удаленку» пожилых москвичей

РЕН ТВвчера в 13:15
НТВ

Источник: москвичам «65+» рекомендуют не пользоваться транспортом с 1 октября

НТВвчера в 13:13
Газета.Ru

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Газета.Ruвчера в 16:23
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

РИА Новостивчера в 13:02

МИД Белоруссии напомнил, что Лукашенко избран народом

Минск, 24 сентября 2020, 18:39 — REGNUM Непризнание рядом стран легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко ничего не значит, поскольку за этого кандидата проголосовал белорусский народ, сообщили 24 сентября в пресс-службе МИД республики.
REGNUMвчера в 12:07
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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