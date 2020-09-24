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РИА Новости
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет. Источник также подчеркнул, что власти не планируют "закрывать экономику ни сейчас, ни с октября".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет.
РИА Новости13:02
Подробнее о событии
Известия

Источник рассказал о рекомендациях для пожилых москвичей с 1 октября

Известия13:38
Фонтанка.Ру

В Москве могут ввести режим изоляции для пожилых

Фонтанка.Ру13:28
Московский Комсомолец

Источник сообщил о возможном введении карантина для москвичей 65+

Московский Комсомолец13:00
Газета.Ru

Источник сообщил о рекомендациях для пожилых москвичей с 1 октября

Газета.Ru13:09
Вести.Ru

Источник: с октября москвичей старше 65 переведут на удаленку

Вести.Ru13:09
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

РИА Новости13:02
URA.Ru

Для пенсионеров в Москве вводят карантин

URA.Ru13:25

Жители Минска просят милицию убрать с улиц протестующих

В правоохранительные органы столицы поступают сотни обращений от мирных граждан Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в правоохранительные органы поступают сотни жалоб от жителей Минска на протестующих, которые мешают им отдыхать.
Союзное Вече10:24
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газета14:45
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Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

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REGNUM09:28
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с безосновательными обвинениями, которые постоянный представитель США Келли Крафт выдвинула в адрес Китая на заседании СБ ООН, посвященном борьбе с последствиями COVID-19.
РИА Новости13:24
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В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

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РИА Новости03:41
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