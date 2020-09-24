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РИА Новости
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Источник: с октября москвичей старше 65 переведут на удаленку

Вести.Ru13:09
URA.Ru

Для пенсионеров в Москве вводят карантин

URA.Ru13:25
РЕН ТВ

Источник узнал о планах перевести на «удаленку» пожилых москвичей

РЕН ТВ13:15
Газета.Ru

Жителям Москвы старше 65 лет рекомендовали вернуться на удаленку

Газета.Ru13:09
Известия

Источник рассказал о рекомендациях для пожилых москвичей с 1 октября

Известия13:38
РИА Новости

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

РИА Новости13:02
Московский Комсомолец

Источник сообщил о возможном введении карантина для москвичей 65+

Московский Комсомолец13:00

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

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Ведомости06:51
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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