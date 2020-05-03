Космос

РИА НовостиРИА НовостиИсточник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и подтвердил, что запуск "Экспрессов" отложен с марта на июль.
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с чего всё началось

Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости20:07

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Стало известно, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

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Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету

Вечерняя Москва22:06

Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

РИА Новости20:07
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