Договоренности ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти принципиально достигнуты между всеми 23 его участниками, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. "По Мексике идет доработка", — добавил он. Накануне вечером ОПЕК+ согласовал новую сделку.

Источник рассказал о договоренностях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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