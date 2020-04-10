Энергетика
РИА НовостиИсточник рассказал о договоренностях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Договоренности ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти принципиально достигнуты между всеми 23 его участниками, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. "По Мексике идет доработка", — добавил он. Накануне вечером ОПЕК+ согласовал новую сделку.
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Комментарии
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Известия вчера в 18:13
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
В Кремле рассказали, когда будет понимание о пике коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что понимание о пике заболеваемости коронавирусом в России будет в течение пары недель.
RT на русском 07:42
Общество
В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции
Московский экономический штаб уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.
РИА Новости 12:18
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец 04:44
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Общество
Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ
Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев.
Absolut TV вчера в 09:43
Политика
Европа может сохранить границы закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
Коммерсантъ 05:02
Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Культура
Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса
Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа.
Народные новости 03:52
Общество
Мясников рассказал о будущем развитии нового коронавируса
Врач рассказал, что коронавирусы во всем мире являются типичными возбудителями ОРЗ.
Народные новости 08:30
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 08 апреля в 09:01
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Авто
В Сети напомнили о перспективном внедорожнике УАЗ-3172
Пользователи Сети решили вспомнить о процессе разработки потенциальной замены для УАЗ-469.
Тарантас Ньюс 07:50
Происшествия
В Омске двое детей выздоровели от коронавируса
Девочка 10 лет и 11-летний мальчик выздоровели от коронавируса в Омске, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе минздрава области.
РИА Новости 12:20
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Общество
США обошли Италию и вышли на первое место по числу жертв пандемии
Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
ТАСС 12:13
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Религия
РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Пасху
Отдельные епархии на свое усмотрение могут допускать прихожан в храмы, если это позволяет санитарно-эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе.
ТК Звезда вчера в 07:13
Футбол
Коноплянка: в конце этого сезона вижу «Шахтёр» в финале Лиги Европы
Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об отношении к коронавирусу и поделился прогнозом на концовку сезона-2019/2020.
Чемпионат 10:02
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Наука
Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором
Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, способный воздействовать на пользователя разными стимулами, но при этом не требующий обустраивать вокруг него специальное пространство с множеством устройств.
N+1 вчера в 09:29
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Общество
В Астрахани с понедельника введут разовые электронные пропуска
С этого понедельника, 13 апреля, в Астрахани будет введена система разовых пропусков, получить которые можно будет через специальный интернет-сайт.
Арбуз 09:38
Происшествия
Заболевшая коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение
Воронежский врач-реаниматолог, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, записала видеообращение.
МОЁ! Оnline Воронеж 09:00
Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ вчера в 05:26
Общество
В 49 регионах России выявили новые случаи заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 1667 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 250 человек, однако скончались 12 пациентов, сообщает оперативный штаб.
Live24 04:54
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13