Армия и оружие
Газета.RuИсточник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта
Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта. Собеседник агентства добавил, что строительство истребителей будет идти на авиационном заводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной
Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM вчера в 17:49
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Происшествия
В Удмуртии на карантин из-за коронавируса закрыли роддом
Младенец остается в Воткинске, здоров и не нуждается в лечении. Воткинский роддом закрыт на карантин.
REGNUM вчера в 05:15
Экономика
Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам
Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
Российская газета вчера в 15:08
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 13 мая в 08:29
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM вчера в 09:20
Здоровье
На Урале начинают клинические испытания препарата против коронавируса
В Екатеринбурге начинаются клинические испытания препарата «Триазавирин» на больных коорнавирусом.
Общественное телевидение России вчера в 08:49
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service 14 мая в 05:49
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Футбол
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости вчера в 14:52
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Общество
Собянин заявил о необязательности носить маску и перчатки на улице
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил в эфире телеканала "Россия 1" на вопрос, надо ли человеку, который передвигается по улице, носить маску и перчатки.
Московский Комсомолец 14 мая в 14:28
Наука
Физики выяснили, как спасти легендарный «Крик» Мунка от разрушения
Открытие поможет спасти картину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу синхротрона ESRF.
МИР 24 вчера в 19:01
Кино
Disney снимет сериал о Перси Джексоне
ИА InterMedia вчера в 05:15
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Италия назвала дату открытия границ
Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.
Интерфакс вчера в 21:31
Общество
Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей вчера в 02:39
Политика
Airbus намерен выработать этический кодекс применения систем вооружения
Экспертная группа по «ответственному применению» перспективной боевой авиационной системы (Future Combat Air System, FCAS) создана компанией Airbus и Фраунгоферовским институтом связи, обработки информации и эргономики (Fraunhofer FKIE), информирует 14 мая пресс-служба европейского производителя.
ИА Красная Весна 14 мая в 09:25
Политика
Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева
Ранее в интервью РИА Новости Горбачев заявил, что срыв перестройки стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны.
РИА Новости вчера в 20:31
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Армия и оружие
«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт
Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный вчера в 21:03
Интернет
Google принесла на смартфоны Android реакции, как у iPhone
Компания Google начала распространять тестовое обновление для Google Messages (Сообщения), базового приложения обмена сообщениями на смартфонах Android.
iXBT.com 14 мая в 01:27
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru 14 мая в 13:59
Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:04
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Политика
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04