Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИсточник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта

Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта. Собеседник агентства добавил, что строительство истребителей будет идти на авиационном заводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
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ТАСС: Россия начала производство Су-35 для Египта

Коммерсантъвчера в 22:21

Источник: Россия начала производство Су-35 для Египта

ТАССвчера в 20:03

Источник: Россия начала сборку Су-35 для ВВС Египта

Вести.Ruвчера в 21:31

Началось производство Су-35 для Египта

Взгляд.рувчера в 21:00

Су-35 для Египта начали производить в РФ

News.ruвчера в 20:46

Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта

Газета.Ruвчера в 20:41

Россия начала производить Су-35 для поставок Египту

Lenta.ruвчера в 21:38
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной

Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM вчера в 17:49
2
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3K
Происшествия

В Удмуртии на карантин из-за коронавируса закрыли роддом

Младенец остается в Воткинске, здоров и не нуждается в лечении. Воткинский роддом закрыт на карантин.
REGNUM вчера в 05:15
5
Экономика

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
Российская газета вчера в 15:08
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 13 мая в 08:29
64
Общество

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM вчера в 09:20
39
Здоровье

На Урале начинают клинические испытания препарата против коронавируса

В Екатеринбурге начинаются клинические испытания препарата «Триазавирин» на больных коорнавирусом.
Общественное телевидение России вчера в 08:49
3
Общество

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
115
Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service 14 мая в 05:49
2,7K
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Футбол

Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости вчера в 14:52
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
57
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Общество

Собянин заявил о необязательности носить маску и перчатки на улице

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил в эфире телеканала "Россия 1" на вопрос, надо ли человеку, который передвигается по улице, носить маску и перчатки.
Московский Комсомолец 14 мая в 14:28
824
Наука

Физики выяснили, как спасти легендарный «Крик» Мунка от разрушения

Открытие поможет спасти картину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу синхротрона ESRF.
МИР 24 вчера в 19:01
4
Кино

Disney снимет сериал о Перси Джексоне

ИА InterMedia вчера в 05:15
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Общество

Италия назвала дату открытия границ

Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.
Интерфакс вчера в 21:31
Общество

Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла

Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей вчера в 02:39
11
Политика

Airbus намерен выработать этический кодекс применения систем вооружения

Экспертная группа по «ответственному применению» перспективной боевой авиационной системы (Future Combat Air System, FCAS) создана компанией Airbus и Фраунгоферовским институтом связи, обработки информации и эргономики (Fraunhofer FKIE), информирует 14 мая пресс-служба европейского производителя.
ИА Красная Весна 14 мая в 09:25
Политика

Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева

Ранее в интервью РИА Новости Горбачев заявил, что срыв перестройки стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны.
РИА Новости вчера в 20:31
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
17
Армия и оружие

«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт

Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный вчера в 21:03
3
Интернет

Google принесла на смартфоны Android реакции, как у iPhone

Компания Google начала распространять тестовое обновление для Google Messages (Сообщения), базового приложения обмена сообщениями на смартфонах Android.
iXBT.com 14 мая в 01:27
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru 14 мая в 13:59
838
Политика

Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:04
8
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
845
Политика

Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения

Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
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