Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта. Собеседник агентства добавил, что строительство истребителей будет идти на авиационном заводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта

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