Политика

Газета.RuГазета.RuИсточник рассказал о возможной выплате $3 млрд «Газпромом» Киеву

Источник в российской делегации на газовых переговорах сообщил, что российский "Газпром" может выплатить украинскому "Нафтогазу" примерно $3 млрд по решению стокгольмского арбитража в рамках пакетного соглашения с Киевом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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