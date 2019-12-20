Политика
Газета.RuИсточник рассказал о возможной выплате $3 млрд «Газпромом» Киеву
Источник в российской делегации на газовых переговорах сообщил, что российский "Газпром" может выплатить украинскому "Нафтогазу" примерно $3 млрд по решению стокгольмского арбитража в рамках пакетного соглашения с Киевом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
В 1965 году актриса исполнила роль девушки Джеймса Бонда в картине "Шаровая молния".
Общество
Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ
В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Политика
Путин поддержал украинскую идею по «нормандскому формату»
Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате".
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Политика
Россия сможет продолжить транзит газа через Украину с 1 января
Достигнутые между Россией, Украиной и Евросоюзом договоренности 19 декабря в Берлине, позволят российскому «Газпрому» осуществлять транзит топлива через Киев с 1 января.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
Здоровье
Бокерия назвал распространенные в России сердечно-сосудистые заболевания
Наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями в России являются гипертония, варикозное расширение вен, аритмия и инфаркт миокарда, рассказал почетный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия.
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
Политика
На Украине рассказали об «исконно русских землях»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об "исконно русских землях".
Политика
В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях
Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.
Шоу-бизнес
В Сети появились фото голой плюс-сайз модели Эшли Грэм
Фото обнаженной американской плюс-сайз модели Эшли Грэм появились в Сети. Снимки были опубликованы в ее Instagram.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Армия и оружие
Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям
Израильский дипломат Яков Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям.
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии украинского журнала «Фокус».
Общество
Душевный разговор с Дмитрием Губерниевым: за что он ценит Баскова, почему не выносит Сталина и как подсел на хеви-метал
Новый разговор – о главных неспортивных увлечениях Губерниева: музыке, театре и исторических книгах. 🎸Музыкальная часть: метал на кассетнике, концерты в Тушино и Осло, отношения с Киркоровым Первый магнитофон у меня появился только в 1986-м – мне еще не было 12 лет.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
Пиковый показатель пришелся на 2015 год – 1929 нарушений. Чаще всего антидопинговые правила нарушались в бодибилдинге – 266 случаев (22%).
Гаджеты
В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2
Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.