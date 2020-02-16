Происшествия

RT на русскомRT на русскомИсточник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку

Застреливший в субботу вечером семейную пару у Центрального рынка в Калининграде мужчина оставил у себя дома записку с желанием отомстить, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

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Убийца супругов из Калининграда оставил записку, где сообщил о желании отомстить

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Политика

Депутат Рады назвал Кубань частью украинского мира

Депутат Рады с октября 2019 года является главой депутатского объединения, которое декларирует своей задачей возврат в украинское социальное и культурное поле этнических территорий, в том числе Кубани.
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Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях

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Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму

В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
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Во Франции четыре человека погибли при крушении небольшого самолёта

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В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
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В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров

Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
ToDay News Ufa вчера в 01:37
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Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
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Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
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Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
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В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
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Захарова заявила об антикитайской риторике на мюнхенской конференции

Повестка спикеров ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сменилась с антироссийской на антикитайскую.
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В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru 15:37
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
РИА Новости 14 февраля в 11:38
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Глава МИД Сенегала рассказал о важности США для Африки

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Бывшие сотрудники минюста США потребовали отставки главы ведомства

Более 1100 экс-сотрудников министерства юстиции США потребовали отставки главы ведомства генерального прокурора США Уильяма Барра в связи с его вмешательством в дело советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна.
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Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
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