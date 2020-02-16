Происшествия
RT на русскомИсточник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Застреливший в субботу вечером семейную пару у Центрального рынка в Калининграде мужчина оставил у себя дома записку с желанием отомстить, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.РИА Новости08:59
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У мужчины, застрелившего в Калининграде семейную пару, нашли предсмертную записку
Новый Калининград.Ru05:54
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