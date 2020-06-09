Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЕфремова захотели посадить под домашний арест

Следствие планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в Москве, с подписки о невыезде на домашний арест. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС во вторник, 9 июня.
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с чего всё началось

Источник: следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС03:13

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Источник: следствие собирается ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

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Ефремова захотели посадить под домашний арест

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Источник: следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

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Источник: Ефремов будет находится под домашним арестом после смертельного ДТП

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