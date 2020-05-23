Происшествия
Газета.RuИсточник сообщает о захвате заложников в банке в Москве
Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Полиция в настоящее время проверяет данную информацию, на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Политика
Сергей Галицкий отказался баллотироваться на пост губернатора края
Кубанский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий прокомментировал инициативу жителей края выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора на выборах в сентябре 2020 года.
Московский Комсомолец Краснодар 05:08
Музыка
Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Политика
Зюганов рассказал, как Путина подставили в День Победы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы.
News.ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 13:09
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Происшествия
В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на Таганский ряд
Вечерние Ведомости 07:05
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Экономика
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
РИА Новости 06:23
Футбол
Сегодня стартует 27 тур немецкой Бундеслиги
"Бавария" примет "Айнтрахт", а "Вольфсбург" сыграет с "Боруссией" из Дортмунда 22 мая 2020 открывается 27 тур немецкой Бундеслиги в Берлине, где на "Олимпийском стадионе" "Герте" будет противостоять еще одна столичная команда "Унион".
Кубань-Информ вчера в 12:08
Армия и оружие
Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном
Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
Экономика сегодня 05:24
Армия и оружие
NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров»
The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах.
Российская газета 04:19
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека
Власти провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» выжили как минимум два человека.
Gazeta.SPb вчера в 11:38
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave.
Letnews.ru 03:11
Футбол
Ломакин назвал условия спонсирования «Химок» в РПЛ
Источник Metaratings.ru рассказал, какие условия должны быть соблюдены, чтобы владелец клуба ПФЛ «Родина» Сергей Ломакин согласился взять на себя все расходы (без привлечения бюджетных средств) по содержанию клуба «Химки» в РПЛ.
ProstoProSport 07:28
Армия и оружие
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019".
РИА Новости 20 мая в 20:03
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек
От коронавирусной инфекции выздоровели 1764 человека, в том числе 120 - за последние сутки. Возраст заболевших - от двух лет до 91 года.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 03:58