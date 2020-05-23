Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Полиция в настоящее время проверяет данную информацию, на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, передает РИА "Новости".

Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве

Общество Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,1K

Политика Сергей Галицкий отказался баллотироваться на пост губернатора края Кубанский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий прокомментировал инициативу жителей края выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора на выборах в сентябре 2020 года. 66

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 562

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 497

Политика В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу. 1,3K

Общество В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами "С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. 124

Общество Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости. 25

Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 667

Экономика В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот. 2

Футбол Сегодня стартует 27 тур немецкой Бундеслиги "Бавария" примет "Айнтрахт", а "Вольфсбург" сыграет с "Боруссией" из Дортмунда 22 мая 2020 открывается 27 тур немецкой Бундеслиги в Берлине, где на "Олимпийском стадионе" "Герте" будет противостоять еще одна столичная команда "Унион".

Армия и оружие NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров» The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах. 6

Происшествия В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. 31

Авто Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave. 1

Футбол Ломакин назвал условия спонсирования «Химок» в РПЛ Источник Metaratings.ru рассказал, какие условия должны быть соблюдены, чтобы владелец клуба ПФЛ «Родина» Сергей Ломакин согласился взять на себя все расходы (без привлечения бюджетных средств) по содержанию клуба «Химки» в РПЛ.

Авто Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства. 97

Культура Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон". 247