Коронавирус
РИА НовостиИсточник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, рассказал РИА Новости источник в медицинских кругах. Ранее появились публикации, что у Кадырова заподозрили коронавирус.
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Общество
Собянин объяснил порядок работы МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая.
Известия 11:54
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК 08:07
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Общество
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
За последние сутки в мире коронавирусом заразились 106 тысяч человек, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 16:57
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.
Lenta.ru вчера в 14:22
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, объяснил, почему согласился на работу в национальной команде Болгарии.
Metaratings 11:30
Политика
Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Общество
Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.
Взгляд.ру 12:26
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Политика
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут пройти в один день
В Кремле допускают проведение голосования по внесению поправок в Конституцию и парад Победы в один и тот же день.
Городовой вчера в 01:38
Общество
На разгон митингов в России за пять лет ушло 7,3 млрд рублей
За последние пять лет российские ведомства потратили больше 7 миллиардов рублей на закупку спецсредств для разгона протестующих.
Компания 07:09
Происшествия
В Подмосковье подросток разбился насмерть на отцовской иномарке
Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств гибели подростка, который разбился насмерть на угнанной у отца иномарке, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:54
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Происшествия
Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования
Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Татьяна Навка выписалась из больницы после коронавируса
Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выздоровела от коронавируса.
Пятый канал 06:33
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания
Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 11:36