В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.

с чего всё началось

Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники. Об этом в четверг, 24 октября, рассказал источник «РИА Новости» в Министерстве обороны России. Собеседник журналистов подчеркнул, что реальных боевых действий в Сирии сейчас нет.

Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России

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