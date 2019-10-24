Армия и оружие
ИзвестияИсточник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России
Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники. Об этом в четверг, 24 октября, рассказал источник «РИА Новости» в Министерстве обороны России. Собеседник журналистов подчеркнул, что реальных боевых действий в Сирии сейчас нет.
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с чего всё началось
В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.РИА Новости04:54
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