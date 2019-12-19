Происшествия

RT на русскомRT на русскомИсточник сообщил о стрельбе в центре Москвы

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приёмной спецслужбы. Ранее полиция возбудила уголовное дело после того, как в одном из кафе Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись.
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с чего всё началось

Один человек погиб и один пострадал в ходе стрельбы на ул. Большая Лубянка у здания ФСБ

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на ул. Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва10:39

Подробнее о событии

У здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу из автомата

Коммерсантъ10:23

В Сети появился момент стрельбы на Лубянке

Москва 2410:52

Движение в районе ул. Большая Лубянка в центре Москвы перекрыто

Агентство Москва10:48

После стрельбы в центре Москвы около Большой Лубянки перекрыли движение

РБК10:58

В Сети появилось видео с моментом стрельбы в приемной ФСБ в Москве

РИАМО10:51

Видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

РЕН ТВ10:21

В Сети появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ

Известия10:50
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Происшествия

Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Бобруйска Александра Осиповича, убившего двух женщин, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Владимировна Иванова.
Взгляд.ру 10:10
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:34
Происшествия

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Футбол

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»

Коммерсантъ 09:37
Политика

Путин: «Донбасс порожняк не гонит»

Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.
Рамблер 05:32
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК вчера в 11:21
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru вчера в 19:47
Авто

Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию

Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.
Автоновости дня 08:52
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Биатлон

Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
РИА Новости 09:23
Политика

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
ТАСС 07:28
Здоровье

Педиатр назвала продукты, которыми нельзя кормить младенцев

Врач-педиатр Татьяна Буцкая перечислила продукты, которыми категорически нельзя кормить младенцев. Младенца нельзя кормить сухим молоком.
Shraibikus News 08:05
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Газета.Ru 06:42
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник 04:55
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Политика

Журналистам рассказали о формате пресс-конференции Путина

В Москве 19 декабря в 12:00 начнется большая пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.
Регион 64 02:09
Общество

Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

В Семейный кодекс могут внести изменения, в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел получат право изымать детей из семьи в случае прямой угрозы их жизни и здоровью.
Вести.Ru 10:07
Экономика

Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Lenta.ru 03:24
Происшествия

Актер Панин устроил скандал в петербургском такси

Актер Алексей Панин, известный своими эксцентричными выходками, оказался в центре очередного скандала.
Peterburg2.ru вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Главное