Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на ул. Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приёмной спецслужбы. Ранее полиция возбудила уголовное дело после того, как в одном из кафе Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись.

Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы

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