Следствие планирует отправить актера Михаила Ефремова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы получить объективную оценку его психического здоровья, сообщил информированный источник "Интерфакса".

с чего всё началось

Актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП, в котором погиб человек, могут проверить на вменяемость. Об этом в среду, 10 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость

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