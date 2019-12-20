Политика

РИА НовостиРИА НовостиИсточник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов. Собеседник агентства отметил, что это может стать частью пакетного соглашения с Украиной.
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