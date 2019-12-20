Политика
РИА НовостиИсточник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов. Собеседник агентства отметил, что это может стать частью пакетного соглашения с Украиной.
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Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Авто
Россиян снова предупредили о подорожании автомобилей
В России с января 2020 года на 35-100 тыс. рублей подорожают машины среднего ценового сегмента, предупреждают опрошенные РИА «Новости» дилеры и автопроизводители.
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
В 2017 году итальянские спортсмены нарушали антидопинговые правила в два раза чаще, чем спортсмены из России.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Экономика
ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
Футбол
Россиянка Дорожко обвенчалась с экс-футболистом «Спартака» Адриано
Российская модель Екатерина Дорожко сообщила о венчании с бразильским футболистом "Палмейраса" Луисом Адриано.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Экономика
Российские новостройки подорожали с начала года на 9%
Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Происшествия
В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики
Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Армия и оружие
Генерал ВВС США отметил полезность размещения американских ракет в АТР
Командующий ВВС США Чарльз Браун заявил, что размещение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) американских ракет средней или меньшей дальности укрепило бы безопасность США.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Общество
Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler к Twitch
Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler к сервису Twitch из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»
Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
Происшествия
Пропавший в Челябинске 12-летний школьник найден
В Челябинске найден 12-летний мальчик, который пропал вечером 19 декабря. Об этом журналистам сообщили волонтёры.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Общество
Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова
Безусловно, дело Голунова засекречено, однако от работы отстранены пять человек: все они уволены и против них возбуждены уголовные дела, подчеркнул Путин.
Наука
Почему из всех видов человека выжил только один: массовое истребление
У жителей Евразии до сих пор сохранились следы ДНК неандертальцев, у австралийцев можно встретить ДНК денисовских людей и так далее.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда
Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
Армия и оружие
В России отреагировали на желание Эрдогана войти в Ливию
Ранее президент Турции сообщил, что Анкара готова оказать военную помощь правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.