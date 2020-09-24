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Интерфакс
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

"Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями", - сказал собеседник агентства.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфаксвчера в 12:49
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РИАМО

Пожилые москвичи могут вернуться к самоизоляции из‑за коронавируса

РИАМОвчера в 13:12
Дождь

«Интерфакс»: в Москве могут снова ввести карантин для пенсионеров, но пропускной режим пока не рассматривают

Дождьвчера в 13:05
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Интерфаксвчера в 12:49
Московский Комсомолец

Источник сообщил о возможном введении карантина для москвичей 65+

Московский Комсомолецвчера в 13:00
Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

Коммерсантъвчера в 12:58
News.ru

В Москве могут ввести карантин для пожилых людей из-за коронавируса

News.ruвчера в 13:04
Mockva.ru

В Москве пожилых людей могут вновь запереть дома на карантин из-за коронавируса

Mockva.ruвчера в 12:39

Племянница Трампа подала на него в суд из-за наследства

Вашингтон, 24 сентября 2020, 21:14 — REGNUM Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп обратилась в суд с иском против него и других членов семьи, обвинив их в групповом мошенничестве с наследством её дедушки.
REGNUMвчера в 14:14
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Киберпанк уже рядом: Amazon представила автономную летающую камеру видеонаблюдения для дома

Компания Ring, принадлежащая Amazon, представила новую камеру видеонаблюдения, которая предназначена для использования в помещениях и способна взлетать для патрулирования дома.
3DNewsвчера в 16:25

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новостивчера в 10:50
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В Госдуме готовят законопроект о продуктовых карточках

Москва, 25 сентября 2020, 00:01 — REGNUM В Госдуме приступили к разработке законопроекта о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
REGNUM17:01

В Кузбассе из-за SARS-CoV-2 закрыли девять образовательных учреждений

«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — Анжеро-Сужденский филиал областного медицинского колледжа и одно дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово», — заявила она.
REGNUMвчера в 03:19
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Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газетавчера в 14:01
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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