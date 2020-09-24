В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых
«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства. Вводить пропускной режим, по его словам, пока не планируется.В источнике
С чего всё началось
Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых
Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфаксвчера в 12:49
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