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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства. Вводить пропускной режим, по его словам, пока не планируется.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфаксвчера в 12:49
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Фонтанка.Ру

В Москве могут ввести режим изоляции для пожилых

Фонтанка.Рувчера в 13:28
РИАМО

Пожилые москвичи могут вернуться к самоизоляции из‑за коронавируса

РИАМОвчера в 13:12
Московский Комсомолец

Источник сообщил о возможном введении карантина для москвичей 65+

Московский Комсомолецвчера в 13:00
News.ru

В Москве могут ввести карантин для пожилых людей из-за коронавируса

News.ruвчера в 13:04
Дождь

«Интерфакс»: в Москве могут снова ввести карантин для пенсионеров, но пропускной режим пока не рассматривают

Дождьвчера в 13:05
Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

Коммерсантъвчера в 12:58
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Интерфаксвчера в 12:49

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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Для лечения COVID-19 в России используется 127 тыс. коек

«С учетом опыта работы с COVID-19 во всех субъектах Российской Федерации имеется резерв коечного фонда для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом, который может быть развернут в случае необходимости», — добавили в правительстве.
Известия19:15

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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Правительство РФ решило обеспечить всех российских учителей планшетами

Планы правительства РФ по обеспечению всех учителей средних школ планшетными компьютерами озвучил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев на 24 сентября на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
ИА Красная Веснавчера в 07:16

Apple выпустила новые версии iOS 14.0.1 и iPadOS 14.0.1

Ресурс 9to5Mac поделился полными примечаниями к выпуску обновления Apple iOS 14.0.1: Устранена проблема, которая могла привести к сбросу настроек браузера и почты по умолчанию после перезагрузки iPhone.
МИТвчера в 14:19

Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что согласен вернуться к роли Гарри Поттера, если автор саги о волшебнике Джоан Роулинг не будет работать в проекте, пишет We got this covered со ссылкой на свои источники.
МИР 2422:06
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