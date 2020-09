Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что согласен вернуться к роли Гарри Поттера, если автор саги о волшебнике Джоан Роулинг не будет работать в проекте, пишет We got this covered со ссылкой на свои источники.