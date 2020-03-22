Коронавирус
РИА НовостиИсточник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу
"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
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с чего всё началось
В связи с распространением коронавирусной инфекции в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщил РИА Новости источник в правительстве.РИА Новости04:43
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