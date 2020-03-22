Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИсточник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
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с чего всё началось

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
РИА Новости04:43

Подробнее о событии

«РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина

Коммерсантъ05:47

РИА «Новости»: российские власти готовы ужесточить карантин по коронавирусу

URA.Ru05:41

Источник: власти России склоняются к ужесточению карантина

Газета.Ru05:01

Стало известно о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России

Lenta.ru05:34

СМИ: Власти РФ задумали ужесточить карантин

Московский Комсомолец05:01

Российские власти обсуждают вопрос ужесточения карантина в стране

Эхо Москвы06:00

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

РИА Новости04:43
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Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Армия и оружие

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Lenta.ru 05:04
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в республике за сутки выросло на 793 и достигло 4825.
RT на русском вчера в 13:27
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 20 марта в 04:55
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:02
Происшествия

Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Lenta.ru 05:42
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Здоровье

В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса

Инкубационный период коронавируса Covid-19 в среднем длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дня.
Татар-информ 02:42
Здоровье

Главный терапевт рассказала, какие витамины поддержат иммунитет

Подтвержденных исследованиями сведений, что прием витаминов влияет на смертность при распространении инфекций, в рамках доказательной медицины нет, считает главный специалист по терапии и общей практики Минздрава, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.
Российская газета 03:16
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Энергетика

Сечин назвал условия роста нефти до $60 уже в этом году

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал в интервью телеканалу "Россия 24" условие роста цены нефти до $60 до конца 2020 года.
Газета.Ru вчера в 01:32
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
РИА Новости 02:28
Музыка

Из-за коронавируса российские музыканты массово дают онлайн-концерты

Пока россияне находятся на карантине, многие мероприятия переместились в интернет: некоторые онлайн-кинотеатры предоставляют бесплатную подписку, музеи проводят виртуальные экскурсии, а театральные актеры и музыканты выступают перед зрителями через трансляции в соцсетях.
Газета.Ru 05:31
Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Российская газета 01:42
Политика

Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
URA.Ru 05:49
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила карантина

Карантин можно провести вместе с друзьями или родственниками в одной квартире, но лучше в разных комнатах и в масках, сообщили в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 19 марта в 02:52
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 вчера в 07:26
Единоборства

UFC официально подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Metaratings 05:02
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Наука

Ученые из Томска предложили новый способ модификации графена

Новую методику модификации графена, которая позволяет сделать материал более гибким и стойким к коррозии, разработали в Томском политехническом университете (ТПУ), сообщает 20 марта сайт организации.
Красная весна 20 марта в 14:15
Политика

В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»

Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
REGNUM вчера в 09:35
Гаджеты

MacBook Air 2020 обошел MacBook Pro 2019 в тесте на производительность

MacBook Air образца 2020 года уже сравнивали по производительности с предшественниками: результаты в Geekbench явно порадовали тех, кто собирается перейти с более ранних версий модели на самую актуальную.
iXBT.com 20 марта в 23:17
Общество

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Сахалин.Инфо вчера в 21:11
Общество

Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков

Orengrad.ru 05:24
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова: «Валерия путем обмана попала на ТВ»

Дни24 04:13
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