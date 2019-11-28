Происшествия

Газета.RuГазета.RuМинистр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как уточняется, женщина заподозрена в превышении должностных полномочий.
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
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