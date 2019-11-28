Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

с чего всё началось

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как уточняется, женщина заподозрена в превышении должностных полномочий.

Кино Супермен в новом фильме может стать чернокожим Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.

Армия и оружие У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.

Политика «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.

Экономика ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО «Селигдар» Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.

Авто «АвтоВАЗ» начал производство обновлённой Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Общество Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".

Политика Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".

Футбол Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.

Гаджеты До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.