Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсточник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС01:06

Подробнее о событии

Борьба за медотходы и удар по губернатору: с чем связывают задержание министра здравоохранения Ростовской области

Donnews.ru08:32

Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

РИА Новости07:32

Замглавы ростовского минздрава стал фигурантом уголовного дела

Блокнот Ростов-на-Дону08:23

Случаи уголовного преследования чиновников Ростовской области

ТАСС06:00

Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

161.ru01:26

Вместе с Быковской задержаны её заместитель и начальник отдела закупок

1rnd.ru02:14

Министра здравоохранения Ростовской области задержали за махинации с госзакупками

Donday.ru02:12
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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Здоровье

Каабак назвал возможную причину смерти не дождавшейся операции девочки

РБК 05:41
Энергетика

Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан

Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Экономика сегодня вчера в 10:11
Автоспорт

Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году

Команда Williams подтвердила, что в следующем сезоне Роберта Кубицу в роли боевого гонщика заменит Николя Латифи.
Autosport.com.ru 02:16
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 26 ноября в 07:41
Политика

В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ

Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.
Российская газета 04:45
Гаджеты

Vivo распродаст смартфоны со скидкой до 50% в «Черную пятницу»

Китайский производитель электроники Vivo распродаст популярные модели смартфоны со скидкой до 50% в «Черную пятницу».
UfacityNews.ru 25 ноября в 14:09
Политика

Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах

С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Коммерсантъ вчера в 12:10
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 05:46
Шоу-бизнес

Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли

Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Телеканал 360° 07:13
Общество

«Царьград» направил заявление в ФСБ по факту рассылки с угрозами

Основанный бизнесменом Константином Малофеевым телеканал «Царьград» направил заявление в ФСБ после получения сообщения с угрозой минирования различных зданий и объектов, само сообщение телеканал расценил как дискредитацию основателя, сообщили RNS в пресс-службе телеканала.
Rambler News Service 08:30
Политика

НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса

НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
RT на русском 07:37
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Lenta.ru вчера в 19:16
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Политика

Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.
РИА Новости 07:01
Политика

Замглавы МИД Украины написала заявление об увольнении

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Известия 08:56
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Договор аренды был заключен в сентябре 2003 г. Изначально департамент требовал взыскать с Церетели более 55 млн руб. 21,6 млн руб. из этой суммы — долг за аренду со второго квартала 2014 г. по 30 сентября 2017 г. Еще более 33,5 млн руб. — пени со второго квартала 2009 г. по 30 сентября 2017 г. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг.
Ведомости 05:49
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РИА Новости 06:35
Космос

Индийский лунный зонд «Викрам» погубило резкое торможение

N+1 08:07
Политика

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру 06:40
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета 26 ноября в 09:34
Общество

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском 06:56
Кино

Джон Бойега признал вину за утечку сценария последних «Звёздных войн»

RT на русском 08:14
Общество

Россияне одобрили медведя в качестве символа страны

Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Lenta.ru 04:54
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
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