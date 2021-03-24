Мирослава Карпович спровоцировала слухи о свадьбе с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки Стоит отметить, что в прошлом году сразу после развода Прилучного и Муцениеце Павел и Мирослава отправились в отпуск на Черное море.