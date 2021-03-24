Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк «Восточный»
Совкомбанк хочет купить банк "Восточный", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Источник, близкий к сделке подтвердил эту информацию.В источнике
С чего всё началось
Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк «Восточный»
Источник, близкий к сделке подтвердил эту информацию. Он отметил, что все акционеры банка "Восточный", в частности, "Финвижн холдингс", Baring Vostok и Шерзод Юсупов подписали обязывающие документы по продаже акций "Восточного" Совкомбанку.
Интерфакс17:10