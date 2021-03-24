Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк «Восточный»

Совкомбанк хочет купить банк "Восточный", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Источник, близкий к сделке подтвердил эту информацию.В источнике
Коммерсантъ
Росбалт
Национальная служба новостей
Forbes
С чего всё началось

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк «Восточный»

Источник, близкий к сделке подтвердил эту информацию. Он отметил, что все акционеры банка "Восточный", в частности, "Финвижн холдингс", Baring Vostok и Шерзод Юсупов подписали обязывающие документы по продаже акций "Восточного" Совкомбанку.
Интерфакс17:10

Подробнее о событии

Источники: Совкомбанк планирует купить банк «Восточный»

ТАСС18:05

«Восточный» интерес Совкомбанка

Коммерсантъ20:44

Совкомбанк хочет купить банк «Восточный»

Эхо Москвы19:07

СМИ сообщили о планах Совкомбанка купить банк «Восточный»

РБК18:44

«Интерфакс»: до середины апреля Совкомбанк может приобрести банк «Восточный»

Forbes21:34

СМИ: Совкомбанк планирует купить банк «Восточный»

Национальная служба новостей17:26

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк «Восточный»

Интерфакс17:10
Интересное

Путешествие в мир космоса: экскурсия во владикавказский планетарий с Русланом Комаевым

На экскурсию по планетарию корреспондент «НИА-Кавказ» отправляется с выдающимся ученым, космическим конструктором, Лауреатом Государственной премии СССР Русланом Комаевым.
НИА-Красноярск23 марта в 14:00

Просроченная задолженность россиян по кредиткам составила почти 150 млрд рублей

По информации, полученной «Финансовой газетой» от пресс-службы бюро кредитных историй «Эквифакс», в феврале задолженность россиян по кредиткам, просроченная более чем на 90 дней, составила около 149,6 млрд рублей.
Финансовая газетавчера в 11:09

Сумма кредитов по «Дальневосточной ипотеке» превысила 63,5 млрд рублей

Общая сумма выданных кредитов по программе "Дальневосточная ипотека" превысил 63,5 миллиарда рублей, жилищные условия улучшили более 17 тысяч молодых семей, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новостивчера в 09:27

Мирослава Карпович спровоцировала слухи о свадьбе с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки Стоит отметить, что в прошлом году сразу после развода Прилучного и Муцениеце Павел и Мирослава отправились в отпуск на Черное море.
Вокруг ТВ23 марта в 08:00