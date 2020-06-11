Космос
Московский КомсомолецНа российском модуле МКС ищут источник утечки токсичного бензола
Пресс-служба NASA сообщает, что в российском модуле "Звезда" Международной космической станции проводится проверка с целью выяснить источник утечки токсичного бензола, которая произошла в мае текущего года.
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Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом
Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM 01:21
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 09 июня в 03:55
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК 09 июня в 11:05
Общество
В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:24
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru вчера в 20:46
Экономика
Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн
Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя в $1,5 трлн.
РБК 01:50
Наука
Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса
Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы.
Lenta.ru вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
О росте продаж билетов В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж / д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
Здоровье
«Катастрофическое положение, нельзя быть незараженным»: искитимский врач рассказал о работе городской больницы во время пандемии
Поскольку пандемия продолжает развиваться, и у нас в области сейчас очень неблагополучная ситуация, то постепенно отделение пульмонологии превратилось в так называемое ковидное отделение, но без защиты пациентов от коронавирусной инфекции.
Тайга.инфо 09 июня в 22:08
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
Семнадцатилетнего сына Скрыпника похитили в Подмосковье 5 июня, когда он находился вместе с родителями в загородном доме.
BFM.ru 01:06
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru вчера в 14:33
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Общество
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ 09 июня в 06:12
Экономика
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС вчера в 07:58
Транспорт
ГИБДД разработала новый способ проверки водителей на трезвость
ГИБДД проводит тестирование новой системы, с помощью которой можно проверять водителей автомобилей на опьянение.
Новые автомобили вчера в 04:05
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48