Космос

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНа российском модуле МКС ищут источник утечки токсичного бензола

Пресс-служба NASA сообщает, что в российском модуле "Звезда" Международной космической станции проводится проверка с целью выяснить источник утечки токсичного бензола, которая произошла в мае текущего года.
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