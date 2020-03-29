Москва не располагает сведениями об "американском следе" в возникновении коронавируса, но вопросы к США есть. Об этом заявил в воскресенье ТАСС источник в МИД России.

с чего всё началось

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение. Об этом заявил источник в Министерстве иностранных дел России.

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

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