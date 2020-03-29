Коронавирус
RT на русскомИсточник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение. Об этом заявил источник в Министерстве иностранных дел России.
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с чего всё началось
Москва не располагает сведениями об "американском следе" в возникновении коронавируса, но вопросы к США есть. Об этом заявил в воскресенье ТАСС источник в МИД России.ТАСС06:50
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Общество
Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
Здоровье
Рошаль дал прогноз о перспективах вакцинации против коронавируса
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль посоветовал делать покупки в продуктовых магазинах в перчатках, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске
В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Культура
Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Польский композитор, дирижер и педагог Кшиштоф Пендерецкий умер в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте президента Польши.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Общество
Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с середины 1990-х годов, отметил Собянин. По его словам, в последний год Горбунов тяжело болел.
Общество
Путин поручил приравнять пособие по безработице к МРОТ
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение до конца 2020 года увеличить пособие по безработице до величины минимального размера оплаты труда, то есть до 12 тысяч 130 рублей.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
Согласно информации ресурса El Chapuzas Informatico, настольные процессоры Intel Core десятого поколения будут представлены 30 апреля.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Футбол
Роналду выложил фото с мамой. Ее выписали из больницы после инсульта
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил благодарность медикам после того, как его мать выписали из больницы.
Здоровье
Число пациентов с коронавирусом на Украине достигло 418
За минувшие сутки на Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания COVID-19, всего их теперь 418 случаев, сообщило министерство здравоохранения.
Общество
К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40
Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Гаджеты
Устройство новой Xbox показали на видео
Устройство новой Xbox показали на видео. Из ролика можно понять, почему новая консоль Microsoft выглядит так нетипично.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек
В Италии число число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч. За сутки скончались от инфекции умерли 889 зараженных.
Политика
Песков опроверг сообщения о своем переходе на дистанционную работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения, что перешел на дистанционную работу.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Как передает ToDay News Ufa, Анна Заворотнюк решила вести свой собственный блог.
Здоровье
Когда отступит вирус-убийца: пророчество Ванги
Слепая провидица Ванга предсказывала, что мир, который мы знаем, изменится полностью. Однако край его наступит не скоро.
Экономика
Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери
В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Экономика
Белоусов рассказал о стоимости программы кредитов бизнесу на зарплаты
Программа кредитования бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам будет очень дорогой для государства, но правительству РФ придется на это пойти, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Общество
Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и отправлена на карантин
Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей эвакуирована из Шарм-эш-Шейха в Москву и помещена на карантин, 29 марта сообщает РИА Новости.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Армия и оружие
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Политика
В России образован новый президиум правительства
В России образован президиум правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.