Армия и оружие
РИА НовостиИсточник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях
"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.
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с чего всё началось
Тактику применения роботов в уличных боях сформируют в России к началу 2020 года, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 19:19
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СМИ узнали о сроках разработки Россией тактики применения роботов в городских боях
Известиявчера в 21:04
«РИА Новости»: в России разработают тактику применения роботов в уличных боях
Коммерсантъвчера в 20:20
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