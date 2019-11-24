Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИсточник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях

"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.
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с чего всё началось

Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях

Тактику применения роботов в уличных боях сформируют в России к началу 2020 года, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 19:19

Подробнее о событии

К юбилею Чеченской войны в России задумались о роботах для уличных боев

URA.Ruвчера в 22:18

СМИ узнали о сроках разработки Россией тактики применения роботов в городских боях

Известиявчера в 21:04

Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях

РИА Новостивчера в 19:19

«РИА Новости»: в России разработают тактику применения роботов в уличных боях

Коммерсантъвчера в 20:20

Источник: Россия освоит тактику применения роботов в городских боях

RT на русскомвчера в 20:12

В России решили определить тактику применения роботов в городских боях

Взгляд.рувчера в 19:32

В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

Life.ruвчера в 20:23
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Происшествия

Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

РИА Новости 02:56
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Политика

США спешат включить санкции по Nord stream-2 в военный бюджет

Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».
REGNUM 00:26
Происшествия

Пилот самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Командир лайнера доложил о произошедшем диспетчерам ростовского авиаузла, после чего самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 03:04
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
REGNUM 02:49
Происшествия

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Вести.Ru 01:59
Происшествия

Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно

По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Российская газета 01:38
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Происшествия

Водитель устроил стрельбу из окна автомобиля в Петербурге

Известия вчера в 16:53
Происшествия

В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах

В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Футбол

«Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес

Газета.Ru вчера в 17:13
Культура

Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Режиссеру исполнилось 65 лет Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с днём Рождения.
SM News 02:41
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Общество

Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения

"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
РИА Новости 00:39
Теннис

Сборная Канады впервые в истории сыграет в финале «Кубка Дэвиса»

GoTennis.ru вчера в 11:41
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 16:55
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП с нефтевозом под Самарой

News.ru 01:07
Хоккей

Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:32
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК вчера в 06:07
Происшествия

Экс-главе ЦСКА предъявили обвинение в покушении на побег

Бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, обвиняемому во взяточничестве, предъявлено обвинение в покушении на побег.
Известия 02:35
Происшествия

Российского школьника избили, ранили и ограбили на улице

На северо-востоке Москвы два человека избили и ограбили девятиклассника.
Lenta.ru 02:23
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ вчера в 17:30
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

Голкипер мексиканского футбольного клуба "Гвадалахара" Хосе Родригес забил курьезный гол в матче национального чемпионата.
РИА Новости 02:39
Общество

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

РИА Новости 02:21
Политика

В Праге хотят Конева заменить на Власова

В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
Rusvesna.su 01:28
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