Футбол
Sport24.ruИсточник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»
Источник в WADA, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что сборная России не будет отстранена от Евро-2020, а Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и планировалось ранее.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Энергетика
Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Спорт
МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования
Московский городской суд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка во вторник, 26 ноября.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Происшествия
В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски
В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото лысого Киркорова
Многие не сразу узнали певца На днях звездный фотограф Владимир Широков опубликовал на личной странице "Инстаграма" впечатляющий черно-белый снимок Филиппа Киркорова.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Экономика
Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф
Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
Музыка
Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ
София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
Общество
Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»
По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).
Армия и оружие
Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
Политика
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Гаджеты
В Сети появились первые изображения телевизоров Nokia
Работать устройства будут под управлением операционной системы Androd 9, и первыми телевизоры Nokia получат жители Индии.
Хоккей
«Газпром Арена» планирует принять матч «Вашингтона» в России
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что стадион "Газпром Арена" на Крестовском острове может принять матч хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", который ранее выразил желание сыграть в России.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Футбол
СМИ узнали имя обладателя «Золотого мяча»
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча", передает Mundo Deportivo.
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.