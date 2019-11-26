Футбол

Sport24.ruSport24.ruИсточник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Источник в WADA, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что сборная России не будет отстранена от Евро-2020, а Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и планировалось ранее.
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Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

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СМИ: рекомендации WADA по России не будут распространяться на Евро

РИА Новости04:48

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ru10:03

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

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Евро-2020 в Петербурге не попадет под санкции WADA (AFP)

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Сборную России не отстранят от Евро-2020

ProstoProSport10:25
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Энергетика

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
РИА Новости вчера в 12:53
Спорт

МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru 09:21
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования

Московский городской суд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка во вторник, 26 ноября.
Известия 11:05
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Газета.Ru 08:44
Общество

Назван лучший по качеству жизни город России

Известия 10:25
Происшествия

В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски

В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
РБК 11:03
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото лысого Киркорова

Многие не сразу узнали певца На днях звездный фотограф Владимир Широков опубликовал на личной странице "Инстаграма" впечатляющий черно-белый снимок Филиппа Киркорова.
WomanHit.ru 02:40
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Экономика

Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф

Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
РБК 06:45
Музыка

Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Культуромания 07:57
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 08:16
Общество

Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»

По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).
Газета.Ru 10:25
Армия и оружие

Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
Газета.Ru 07:34
Политика

Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
RT на русском 05:50
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru вчера в 06:06
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Гаджеты

В Сети появились первые изображения телевизоров Nokia

Работать устройства будут под управлением операционной системы Androd 9, и первыми телевизоры Nokia получат жители Индии.
Astera 04:46
Хоккей

«Газпром Арена» планирует принять матч «Вашингтона» в России

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что стадион "Газпром Арена" на Крестовском острове может принять матч хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", который ранее выразил желание сыграть в России.
Вести.Ru 08:54
Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
News.ru 07:55
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Футбол

СМИ узнали имя обладателя «Золотого мяча»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча", передает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 10:29
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM 08:59
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