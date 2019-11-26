Источник в WADA, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что сборная России не будет отстранена от Евро-2020, а Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и планировалось ранее.

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

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