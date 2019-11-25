Спорт
Вести.RuИсточник в WADA: сборную России лишат участия в Олимпиаде-2020
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года. Представители комитета, по сообщению инсайдеров в руководстве WADA, рекомендуют исполкому организации отстранить россиян еще на четыре года.
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Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы
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«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
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Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
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Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
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В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
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Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
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Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Экономика
В Счетной палате предложили открыть доступ к налоговой тайне
"Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну", - приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.
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Папа Римский направил приветствие Путину
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
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Рубль незначительно повысился к доллару и евро
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