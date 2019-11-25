Спорт

Вести.RuВести.RuИсточник в WADA: сборную России лишат участия в Олимпиаде-2020

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года. Представители комитета, по сообщению инсайдеров в руководстве WADA, рекомендуют исполкому организации отстранить россиян еще на четыре года.
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