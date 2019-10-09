Армия и оружие
RT на русскомИсточник в администрации Эрдогана опроверг начало операции в Сирии
Сообщения о начале турецкой операции на северо-востоке Сирии не соответствуют действительности, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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