Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИсточник в администрации Эрдогана опроверг начало операции в Сирии

Сообщения о начале турецкой операции на северо-востоке Сирии не соответствуют действительности, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Администрация президента Турции призвала игнорировать новости о начале военной операции в Сирии

Коммерсантъ08:25

Источник, близкий к Эрдогану, опроверг данные о начале операции в Сирии

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РЕН ТВ06:57

В администрации Эрдогана опровергли начало операции в Сирии

Аргументы и Факты06:40

СМИ: Анкара просит игнорировать новости о начале турецкой операции в Сирии

Российская газета06:30

Источник в администрации Эрдогана опроверг начало операции в Сирии

RT на русском07:09

Источник в администрации Эрдогана опроверг данные о начале операции в Сирии

РИА Новости05:35
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Совбез ООН проведет заседание из-за операции Турции в Сирии

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