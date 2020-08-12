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REGNUM
REGNUM

Минск может выдать Москве задержанных граждан России до конца недели

«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства», — сказал собеседник агентства, отметив, что это может произойти «до конца недели». Источник добавил, что российские граждане, как предполагается, покинут Минск воздушным путём.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник сообщил о возможной передаче «вагнеровцев» РФ до конца недели

Россия настаивает на возвращении задержанных в Белоруссии россиян на родину, отмечают недоказанность их вины.
Интерфакс13:03
Подробнее о событии
Газета.Ru

Источник: задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться домой в ближайшие дни

Газета.Ru14:16
Новая газета

Бьют по-братски и больно. Почему минские силовики задерживают именно российских журналистов

Новая газета07:52
Фонтанка.Ру

Самолёт для наёмников. Задержанных в Белоруссии россиян могут отправить в РФ до конца недели

Фонтанка.Ру13:34
Lenta.ru

Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»

Lenta.ru13:15
Эхо Москвы

Минск, как передает «Интерфакс», уже в ближайшее время может выдать Москве задержанных перед выборами россиян

Эхо Москвы13:31
URA.Ru

СМИ узнали, когда в Россию вернутся бойцы ЧВК «Вагнера»

URA.Ru13:22
Говорит Москва

СМИ сообщили о возможной передаче России задержанных в Белоруссии граждан

Говорит Москва13:39

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service08:16
1K

Геленджик, Анапу и Новороссийск предупредили о новых перебоях с водой

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кондратьев заявил, что самая сложная ситуация с водоснабжением на территории Краснодарского края сложилась в Новороссийске и Геленджике, где износ водопровода превышает 80%.
REGNUM14:11

В комитете Госдумы не исключают финансовых сложностей у фонда ОМС

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") считает, что в связи с пандемией и снижением выплат в ряде отраслей у Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут возникнуть финансовые проблемы.
ТАСС13:30

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс13:18
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