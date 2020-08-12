Минск может выдать Москве задержанных граждан России до конца недели
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«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства», — сказал собеседник агентства, отметив, что это может произойти «до конца недели». Источник добавил, что российские граждане, как предполагается, покинут Минск воздушным путём.В источнике
С чего всё началось
Источник сообщил о возможной передаче «вагнеровцев» РФ до конца недели
Россия настаивает на возвращении задержанных в Белоруссии россиян на родину, отмечают недоказанность их вины.
Интерфакс13:03
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