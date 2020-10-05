Другой источник в сирийской оппозиции ранее заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.

С чего всё началось Источник заявил о 93 погибших сирийских наемниках в Карабахе В Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в Сирию, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией. РИА Новости 04:09