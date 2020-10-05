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РИА Новости
РИА Новости

Источник заявил о 93 погибших сирийских наемниках в Карабахе

Другой источник в сирийской оппозиции ранее заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник заявил о 93 погибших сирийских наемниках в Карабахе

В Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в Сирию, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией.
РИА Новости04:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Источник рассказал о 93 погибших сирийских наемниках в Нагорном Карабахе

Газета.Ru05:07
Коммерсантъ

«РИА Новости»: в Нагорном Карабахе убиты 93 сирийских наемника

Коммерсантъ05:16
Национальная служба новостей

Источники сообщили о числе погибших в Карабахе сирийских наемников

Национальная служба новостей05:15
Рамблер

Сотни наемников из Сирии едут воевать в Карабах

Рамблер05:26
Lenta.ru

Подсчитано число погибших в Нагорном Карабахе сирийских наемников

Lenta.ru04:32
Взгляд.ру

Стало известно о гибели в Карабахе 93 наемников из Сирии

Взгляд.ру04:27
РИА Новости

Источник заявил о 93 погибших сирийских наемниках в Карабахе

РИА Новости04:09

Кикабидзе заявил о готовности участвовать в переговорах с Россией

Советский и грузинский актер и исполнитель 82-летний Вахтанг Кикабидзе заявил о готовности участвовать в переговорах с русскими, абхазами и осетинами, если в результате парламентских выборов власть в Грузии сменится.
Взгляд.ру03:38
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Сколько потеряла Россия из-за коронавирусного кризиса в 2020 году

Журналист НГС Лиза Пичугина изучила выводы аналитиков Центробанка и узнала у экспертов, как оценивать масштабный кризис, которого никто не ждал, во сколько он обошёлся России и стоит ли ждать его повторения.
НГС21:30
4

СМИ узнали об идее поднять тарифы для расширения электросетей Сибири

Глава Минэнерго Александр Новак предложил профинансировать расширение электросетей для Восточного полигона железных дорог (Транссиб и Байкало-Амурская магистраль) за счет увеличения тарифов для промышленных потребителей Федеральной сетевой компании, которая управляет магистральными сетями.
РБК01:34
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Эрдоган объявил, что считает Иерусалим турецким городом

Как следует из информации, опубликованной газетой Times of Israel, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было отмечено, что на территории Иерусалима, оставленного турецкой стороной после окончания Первой мировой войны, и по настоящее время можно обнаружить следы османского сопротивления.
RuNews24.ru3 октября в 09:54
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Составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат

Меньше всего, согласно исследованию, платят в промышленном городе Шахты Ростовской области — соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг составляет 1,43, а средняя зарплата в Шахтах составляет 28,5 тыс. рублей, уверяют эксперты.
Газета.Ru03:41
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Subaru показала первый снимок спорткара BRZ нового поколения

Ранее сообщалось, что Toyota GT86 и Subaru BRZ могут получить турбированный двигатель, однако по последней информации оба спорткара получат 2,4-литровый четырехцилиндровый оппозитный мотор, выдающий 220 л.с. и 240 Нм крутящего момента.
AutoNews04:05
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