Как пишет газета РБК со ссылкой на источники, с 26 февраля карты международной платежной системы Mastercard, выпущенные ВТБ, «Открытием», Совкомбанком, Промсвязьбанком и Новикомбанком перестанут работать за границей.
Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
ВГТРК, «Первый канал» и радиодом « Останкино» приостанавливают свое членство в Европейском Вещательном союзе из-за «политизированности» данной организации и исключения России из конкурса «Евровидение».