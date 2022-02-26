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Источники РБК: Mastercard уведомила подсанкционные банки об их исключении из системы

Как пишет газета РБК со ссылкой на источники, с 26 февраля карты международной платежной системы Mastercard, выпущенные ВТБ, «Открытием», Совкомбанком, Промсвязьбанком и Новикомбанком перестанут работать за границей.
Эхо Москвы
Подобные сообщения получили ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
Forbes
Участие приостанавливается с 16:00–17:00 мск 26 февраля, утверждают они.
РБК
При перевыпуске карты подсанкционного банка в перспективе возможен переход на платежную систему «Мир».
РБК

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