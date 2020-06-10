Общество
ТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.
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с чего всё началось
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.ТАССвчера в 20:03
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Происшествия
Перечислены штрафы Ефремова за вождение
За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Происшествия
Адвокаты Михаила Ефремова отказались общаться с прессой
Адвокаты ставшего виновником смертельного ДТП актера Михаила Ефремова отказались общаться с прессой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
Армия и оружие
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com вчера в 13:20
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Белорусский президент Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву 24 июня, эту информацию подтвердил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко во время онлайн-конференции в ТАСС.
Накануне.Ru 08:52
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
В Москве откроется ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
Мослента 06:35
Игры
В PS Store началась очередная крупная распродажа
Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
Игромания.ру 07:15
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного дисплея
Как сообщает портал PocketNow, компания Samsung выпустит новый смартфон Samsung Galaxy Note 20 без скругленного дисплея.
Деловое.ТВ 09:08
Финансы
Набиуллина подтвердила возможность значительного снижения ставки
«Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки причем более решительным шагом, несмотря на то, что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании комитетов Госдумы (цитата по сайту ЦБ).
Коммерсантъ 05:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала грудь без бюстгальтера
Экспресс газета 07:02
Технологии
«ВКонтакте» научилась распознавать текст голосовых сообщений
В компании заявили, что новая функция распознавания текста голосовых сообщений доступна пока только части пользователей мобильного приложения.
RuNews24.ru вчера в 07:47
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Происшествия
Будущее Михаила Ефремова предсказал судимый актер Владимир Долинский
Ранее судимый Владимир Долинский, Заслуженный артист России, высказался о ДТП с участием Михаила Ефремова.
Московский Комсомолец 06:21
Общество
Собянин: Эпидемия пошла на убыль
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
Происшествия
В Крыму чиновников обвиняют в халатности повлекшей смерть ребенка
Следком России по Крыму возбудил уголовное по факту халатности должностных лиц, в результате которой в Ленинском районе было убита шестилетняя девочка.
РИА Новости Крым 09:22
Экономика
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС 07:58
Политика
Порошенко стал фигурантом уголовного дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.
Профиль 06:12
Экономика
С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств
С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Политика
США проинформировали Германию о намерении сократить военный контингент
Берлин проинформирован о намерении Вашингтона сократить воинский контингент в Германии, окончательного решения нет, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
РИА Новости 08:20
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Киберспорт
Iceberg о Winstrike: «Могла ли Мария Гунина решить проблемы в команде? Думаю, что нет»
Мидер состава FlyToMoon по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко рассказал, каким он представляет идеального менеджера.
CyberSport.ru 07:29
Общество
ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения
Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
ИА Новороссия 08:05