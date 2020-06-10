Общество

ТАССТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.
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Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.
ТАССвчера в 20:03

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Структура «Росатома» обсудила покупку космодрома «Морской старт»

РБК05:59

ТАСС узнал о возможной покупке «Росатомом» у S7 платформы «Морской старт»

Ведомости00:42

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

ТАССвчера в 20:03

Появилась информация о планах S7 продать «Морской старт» Росатому

Взгляд.рувчера в 21:24

Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»

Эхо Москвывчера в 21:05

Источник: «Росатом» может приобрести «Морской старт»

Газета.Ruвчера в 20:38

ТАСС: S7 может продать «Морской старт» структуре «Росатома»

Коммерсантъвчера в 22:56
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
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Здоровье

«Катастрофическое положение, нельзя быть незараженным»: искитимский врач рассказал о работе городской больницы во время пандемии

Поскольку пандемия продолжает развиваться, и у нас в области сейчас очень неблагополучная ситуация, то постепенно отделение пульмонологии превратилось в так называемое ковидное отделение, но без защиты пациентов от коронавирусной инфекции.
Тайга.инфо вчера в 22:08
Общество

В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II

Аргументы и Факты вчера в 09:25
Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
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Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1,1K
Общество

Концессионер показал, как будет выглядеть парк возле нового СКК

Как стало известно FlashNord, проект сегодня, 10 июня, представило ООО «СКА Арена», которое выполняет концессионное соглашение с городом по строительству спортивно-досугового комплекса на месте СКК «Петербургский», рухнувшего в результате демонтажа крыши этой зимой.
FlashNord 05:24
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Политика

ЛНР отказалась открыть пункт пропуска на границе с Украиной

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отказались открыть пункт пропуска на границе с подконтрольной украинскому правительству территорией.
Lenta.ru вчера в 09:40
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
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Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

Ведомости 05:39
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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

РИА Новости вчера в 23:29
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Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
16
Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Общество

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Ведомости 06:03
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Политика

В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию

Неточности и ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию должны быть устранены, всё должно быть точно и безупречно, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:13
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Экономика

У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
13
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Общество

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных

В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
25
Армия и оружие

Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
12
Происшествия

МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

Газета.Ru 04:55
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Армия и оружие

В России оценили заявление Нидерландов о поражении MH17 ракетой 9М38М1

«В Нидерландах нет специалистов по ЗРК и быть не может», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя заявление нидерландского прокурора Тейса Бергера о том, что Boeing MH17, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.
Взгляд.ру вчера в 04:50
Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
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Происшествия

Прокуратура Швеции закрыла расследование убийства Улофа Пальме

По словам прокуроров, убийство совершил дизайнер Стиг Энгстрём, ранее проходивший по делу свидетелем.
Коммерсантъ 05:27
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Транспорт

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Российская газета 01:41
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Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
5
Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
645
Политика

Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября

Принято решение, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Российская газета 05:03
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Здоровье

В барнаульском роддоме уволили главного врача

Главврача барнаульского роддома № 1 уволили по результатам проверки, которую организовал Минздрав Алтайского края.
Катунь 24 05:00
15
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