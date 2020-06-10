Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.

с чего всё началось

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.

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