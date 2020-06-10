Общество
ТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.
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с чего всё началось
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.ТАССвчера в 20:03
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Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Здоровье
«Катастрофическое положение, нельзя быть незараженным»: искитимский врач рассказал о работе городской больницы во время пандемии
Поскольку пандемия продолжает развиваться, и у нас в области сейчас очень неблагополучная ситуация, то постепенно отделение пульмонологии превратилось в так называемое ковидное отделение, но без защиты пациентов от коронавирусной инфекции.
Тайга.инфо вчера в 22:08
Общество
В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II
Аргументы и Факты вчера в 09:25
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
Концессионер показал, как будет выглядеть парк возле нового СКК
Как стало известно FlashNord, проект сегодня, 10 июня, представило ООО «СКА Арена», которое выполняет концессионное соглашение с городом по строительству спортивно-досугового комплекса на месте СКК «Петербургский», рухнувшего в результате демонтажа крыши этой зимой.
FlashNord 05:24
Политика
ЛНР отказалась открыть пункт пропуска на границе с Украиной
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отказались открыть пункт пропуска на границе с подконтрольной украинскому правительству территорией.
Lenta.ru вчера в 09:40
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
РИА Новости вчера в 23:29
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Ведомости 06:03
Политика
В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию
Неточности и ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию должны быть устранены, всё должно быть точно и безупречно, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:13
Экономика
У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии
Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Армия и оружие
Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя
У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
Армия и оружие
В России оценили заявление Нидерландов о поражении MH17 ракетой 9М38М1
«В Нидерландах нет специалистов по ЗРК и быть не может», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя заявление нидерландского прокурора Тейса Бергера о том, что Boeing MH17, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.
Взгляд.ру вчера в 04:50
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Происшествия
Прокуратура Швеции закрыла расследование убийства Улофа Пальме
По словам прокуроров, убийство совершил дизайнер Стиг Энгстрём, ранее проходивший по делу свидетелем.
Коммерсантъ 05:27
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Российская газета 01:41
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Политика
Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября
Принято решение, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Российская газета 05:03
Здоровье
В барнаульском роддоме уволили главного врача
Главврача барнаульского роддома № 1 уволили по результатам проверки, которую организовал Минздрав Алтайского края.
Катунь 24 05:00