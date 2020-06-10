Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.

с чего всё началось

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине. 8

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 110

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений в регионах Роспотребнадзор рекомендует регионам выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по коронавирусу к следующему. 1

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2,9K

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник. 475

Футбол В Италии снова сообщили о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» летом Напомним, что Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 2022-го.

Общество Концессионер показал, как будет выглядеть парк возле нового СКК Как стало известно FlashNord, проект сегодня, 10 июня, представило ООО «СКА Арена», которое выполняет концессионное соглашение с городом по строительству спортивно-досугового комплекса на месте СКК «Петербургский», рухнувшего в результате демонтажа крыши этой зимой. 4

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 35

Политика Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. 3,4K

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 20