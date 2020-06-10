Экономика

ТАССТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.
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ТАСС: S7 может продать «Морской старт» структуре «Росатома»

Коммерсантъ22:56

Источники раскрыли планы S7 продать «Морской старт» Росатому

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Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»

Эхо Москвы21:05

Источник: «Росатом» может приобрести «Морской старт»

Газета.Ru20:38

Появилась информация о планах S7 продать «Морской старт» Росатому

Взгляд.ру21:24

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

ТАСС20:03
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