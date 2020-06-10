Общество
ТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.ТАССвчера в 20:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия
Задержан известный вор в законе Вася Бандит
Газета.Ru 04:42
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял актера Алексея Панина, назвав его человеком, который "лучше всех знает, что такое дно".
РИА Новости вчера в 18:43
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Наука
Найден носорогий дракон, которого не видели 130 лет
Получившая в 1933 году название Harpesaurus modiglianii ящерица не встречалась никому на протяжении 130 лет.
Популярная механика вчера в 11:47
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Общество
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин
Российская газета 04:41
Авто
Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
Происшествия
Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Финансы
Российские банки в мае получили мизерную прибыль
Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
Общество
В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом
В России выявлено 8404 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 03:52
Происшествия
В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски
В администрации закрытого административно-территориального образования "Сибирский" Алтайского края идут обыски.
Российская газета 03:50
Общество
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
WomanHit.ru 03:25
Здоровье
В Прикамье зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом
За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 93 человека. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.
В курсе.ру 03:47
Здоровье
В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной
Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
Здоровье
Врачи Энгельса жалуются на отсутствие доплат и снижение заработков
С заявлением о неполучении обещанных президентом Владимиром Путиным выплат за работу с коронавирусными больными выступили сотрудники Энгельсской районной больницы.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:51
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Футбол
АПЛ не будет наказывать игроков за антирасистские жесты и послания
Футбольная ассоциация (FA) заявила, что будет «руководствоваться здравым смыслом» в отношении любых антирасистских и политических жестов.
Sports.ru 03:30
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Политика
Путин подписал закон о единой базе данных россиян
Президент подписал закон о единой базе данных россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
BFM.ru 08 июня в 08:51
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда 08 июня в 04:10
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36