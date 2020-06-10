Общество

ТАССТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.
ТАССвчера в 20:03

Подробнее о событии

Структура Росатома начала переговоры о покупке космодрома «Морской старт»

РБК04:03

ТАСС узнал о возможной покупке «Росатомом» у S7 Group платформы «Морской старт»

Ведомости00:42

Источник: «Росатом» может приобрести «Морской старт»

Газета.Ruвчера в 20:38

Появилась информация о планах S7 продать «Морской старт» Росатому

Взгляд.рувчера в 21:24

Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»

Эхо Москвывчера в 21:05

ТАСС: S7 может продать «Морской старт» структуре «Росатома»

Коммерсантъвчера в 22:56

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

ТАССвчера в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия

Задержан известный вор в законе Вася Бандит

Газета.Ru 04:42
28
Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
382
Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
317
Шоу-бизнес

Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял актера Алексея Панина, назвав его человеком, который "лучше всех знает, что такое дно".
РИА Новости вчера в 18:43
Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
155
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC

Газета.Ru вчера в 20:03
Наука

Найден носорогий дракон, которого не видели 130 лет

Получившая в 1933 году название Harpesaurus modiglianii ящерица не встречалась никому на протяжении 130 лет.
Популярная механика вчера в 11:47
1
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
19
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
840
Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
1,4K
Общество

Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин

Российская газета 04:41
15
Авто

Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
13
Происшествия

Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
2
Финансы

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
3
Общество

В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом

В России выявлено 8404 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 03:52
19
Происшествия

В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски

В администрации закрытого административно-территориального образования "Сибирский" Алтайского края идут обыски.
Российская газета 03:50
2
Общество

Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму

WomanHit.ru 03:25
211
Здоровье

В Прикамье зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом

За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 93 человека. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.
В курсе.ру 03:47
6
Здоровье

В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной

Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
39
Здоровье

Врачи Энгельса жалуются на отсутствие доплат и снижение заработков

С заявлением о неполучении обещанных президентом Владимиром Путиным выплат за работу с коронавирусными больными выступили сотрудники Энгельсской районной больницы.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:51
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
16
Футбол

АПЛ не будет наказывать игроков за антирасистские жесты и послания

Футбольная ассоциация (FA) заявила, что будет «руководствоваться здравым смыслом» в отношении любых антирасистских и политических жестов.
Sports.ru 03:30
Происшествия

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
1K
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
229
Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
30
Политика

Путин подписал закон о единой базе данных россиян

Президент подписал закон о единой базе данных россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
BFM.ru 08 июня в 08:51
2,8K
Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда 08 июня в 04:10
111
Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
325
Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
62
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36
103
Как работают Яндекс.Новости?
Главное