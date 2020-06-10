Экономика
ТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.
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с чего всё началось
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.ТАССвчера в 20:03
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Наука
Ученые назвали еще одну причину часто мыть руки
Ученые из Университета Торонто подчеркивают, что нельзя забывать о гигиене и мытье рук.
Shraibikus News вчера в 14:23
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на мировую
Neva.Today вчера в 23:20
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Футбол
«Спартак» заинтересовался нападающим «Флуминенсе»
Согласно информации издания Esporte News Mundo, заинтересованность в трансфере 19-летнего исполнителя проявляет московский «Спартак».
Евро-футбол.ру 01:32
Киберспорт
Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light
Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.
Evo-rus.com вчера в 13:29
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Футбол
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России 08 июня в 09:51
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Газета.Ru вчера в 16:25
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Политика
Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием
Москва, 10 июня 2020, 08:48 — REGNUM Попытки внести раскол в российское общество в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ будут, вероятно, активизированы.
REGNUM 01:48
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Здоровье
В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз
Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Армия и оружие
Летчик рассказал об испытаниях МиГ-35
Нештатных ситуаций при испытаниях новейшего истребителя МиГ-35, за исключением небольших "рабочих моментов", не случалось, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.
РИА Новости 01:37
Наука
Глубину Марианской впадины уточнили
Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 117 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 10 июня выявлено 117 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:24
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
«Прогнозируется резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов, однако в понедельник существенного понижения не будет», — рассказал Вильфанд.
SMINEWS вчера в 15:41
Энергетика
МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа
По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м. "Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", — говорится в документе.
РБК 01:49
Политика
Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN завил, что большое количество случаев заболевания COVID-19 в стране является результатом использования «максимально возможного количества тестов на коронавирус».
Коммерсантъ вчера в 18:30
Гаджеты
Маршрутизатор Xiaomi Redmi Router AX5 стандарта Wi-Fi 6 стоит $35
10 июня начнутся продажи маршрутизатора Xiaomi Redmi Router AX5, предназначенного для использования в домашних условиях или небольших офисах.
3DNews вчера в 07:51
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости вчера в 04:35
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Соловьев обрушился с критикой на Ефремова после смертельного ДТП
Народные новости 01:34
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Здоровье
Губернатор Амурской области стал донором
Губернатор Амурской области Василий Орлов присоединился к Всероссийской донорской неделе.
Амур.инфо 01:06