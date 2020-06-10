Экономика

ТАССТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.
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Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.
ТАССвчера в 20:03

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Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»

Эхо Москвывчера в 21:05

ТАСС: S7 может продать «Морской старт» структуре «Росатома»

Коммерсантъвчера в 22:56

Появилась информация о планах S7 продать «Морской старт» Росатому

Взгляд.рувчера в 21:24

ТАСС узнал о возможной покупке «Росатомом» у S7 Group платформы «Морской старт»

Ведомости00:42

Источник: «Росатом» может приобрести «Морской старт»

Газета.Ruвчера в 20:38

Источники раскрыли планы S7 продать «Морской старт» Росатому

ФАНвчера в 20:33

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

ТАССвчера в 20:03
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Наука

Ученые назвали еще одну причину часто мыть руки

Ученые из Университета Торонто подчеркивают, что нельзя забывать о гигиене и мытье рук.
Shraibikus News вчера в 14:23
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на мировую

Neva.Today вчера в 23:20
332
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
24
Футбол

«Спартак» заинтересовался нападающим «Флуминенсе»

Согласно информации издания Esporte News Mundo, заинтересованность в трансфере 19-летнего исполнителя проявляет московский «Спартак».
Евро-футбол.ру 01:32
Киберспорт

Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light

Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.
Evo-rus.com вчера в 13:29
Общество

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
23
Футбол

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России 08 июня в 09:51
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Газета.Ru вчера в 16:25
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Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
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Политика

Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием

Москва, 10 июня 2020, 08:48 — REGNUM Попытки внести раскол в российское общество в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ будут, вероятно, активизированы.
REGNUM 01:48
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Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
10
Здоровье

В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз

Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
17
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
822
Армия и оружие

Летчик рассказал об испытаниях МиГ-35

Нештатных ситуаций при испытаниях новейшего истребителя МиГ-35, за исключением небольших "рабочих моментов", не случалось, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.
РИА Новости 01:37
21
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
33
Наука

Глубину Марианской впадины уточнили

Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 117 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 10 июня выявлено 117 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:24
944
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

«Прогнозируется резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов, однако в понедельник существенного понижения не будет», — рассказал Вильфанд.
SMINEWS вчера в 15:41
3
Энергетика

МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м. "Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", — говорится в документе.
РБК 01:49
5
Политика

Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN завил, что большое количество случаев заболевания COVID-19 в стране является результатом использования «максимально возможного количества тестов на коронавирус».
Коммерсантъ вчера в 18:30
903
Гаджеты

Маршрутизатор Xiaomi Redmi Router AX5 стандарта Wi-Fi 6 стоит $35

10 июня начнутся продажи маршрутизатора Xiaomi Redmi Router AX5, предназначенного для использования в домашних условиях или небольших офисах.
3DNews вчера в 07:51
1
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
13
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36
103
Политика

Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости вчера в 04:35
3
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
68
Происшествия

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
52
Происшествия

Соловьев обрушился с критикой на Ефремова после смертельного ДТП

Народные новости 01:34
2
Футбол

Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
865
Здоровье

Губернатор Амурской области стал донором

Губернатор Амурской области Василий Орлов присоединился к Всероссийской донорской неделе.
Амур.инфо 01:06
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