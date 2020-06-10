Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.

с чего всё началось

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.

Наука Ученые назвали еще одну причину часто мыть руки Ученые из Университета Торонто подчеркивают, что нельзя забывать о гигиене и мытье рук.

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 24

Футбол «Спартак» заинтересовался нападающим «Флуминенсе» Согласно информации издания Esporte News Mundo, заинтересованность в трансфере 19-летнего исполнителя проявляет московский «Спартак».

Киберспорт Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.

Футбол Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.

Политика Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет. 582

Общество В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. 10

Армия и оружие Летчик рассказал об испытаниях МиГ-35 Нештатных ситуаций при испытаниях новейшего истребителя МиГ-35, за исключением небольших "рабочих моментов", не случалось, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов. 21

Общество Россиян предупредили о резком похолодании «Прогнозируется резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов, однако в понедельник существенного понижения не будет», — рассказал Вильфанд. 3

Энергетика МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м. "Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", — говорится в документе. 5

Политика Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN завил, что большое количество случаев заболевания COVID-19 в стране является результатом использования «максимально возможного количества тестов на коронавирус». 903

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 13

Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19. 103

Футбол Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .