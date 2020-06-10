Общество
ТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома.
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с чего всё началось
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.ТАССвчера в 20:03
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Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после его выходки на похоронах Кокшенова
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял актера Алексея Панина после скандала на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
ФАН вчера в 20:21
Происшествия
Опубликовано видео допроса Ефремова
RZN.info 01:14
Кино
HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
Известия 00:45
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
Подросток, готовивший теракт в Красноярске, признан невменяемым
Подросток, в отношении которого УФСБ России по региону возбуждено несколько уголовных дел, связанных с подготовкой к теракту, нуждается в лечении, поскольку серьезно болен, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Российская газета 03:06
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Российская газета 01:41
Общество
Во Владимирской области выявили 55 новых случаев коронавируса
По данным на 10 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3260 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 03:17
Общество
В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся
В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца.
Московский Комсомолец 03:45
Политика
Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе
Взгляд.ру вчера в 14:17
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Политика
Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России
Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
RT на русском вчера в 15:35
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 08 июня в 06:40
Происшествия
Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП.
Lenta.ru вчера в 19:33
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество
Во Владимирской области отменяется действие цифровых пропусков
Режим цифровых пропусков отменяется на территории Владимирской области, за исключением двух поселков, где продолжает действовать карантин.
ТАСС вчера в 10:21
Футбол
Флик: «„Айнтрахт“ может доставить нам немало проблем»
В предыдущей встрече между командами, которая состоялась 2 недели назад в чемпионате Германии, "Бавария" дома победила "Айнтрахт" со счётом 5:2.
Soccer.ru 00:52
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
АБН 08 июня в 13:47
Политика
Столтенберг: НАТО не может игнорировать усиление Китая
По словам госсекретаря, Китай в ближайшее время выйдет на лидирующие позиции в мире, активно развивает инфраструктуру, а также имеет второй по величине военный бюджет.
RuNews24.ru 08 июня в 12:37
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Путешествия
Крым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:16
Общество
МГУ стал лучшим вузом России по версии рейтинга QS
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова был признан лучшим российским вузом.
Профиль вчера в 17:29
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05