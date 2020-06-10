Экономика

ТАССТАССИсточники: S7 может продать «Морской старт» госкорпорации «Росатом»

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.
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Появилась информация о планах S7 продать «Морской старт» Росатому

Взгляд.ру21:24

Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»

Эхо Москвы21:05

Источник: «Росатом» может приобрести «Морской старт»

Газета.Ru20:38

Источники раскрыли планы S7 продать «Морской старт» Росатому

ФАН20:33

Источники: S7 может продать «Морской старт» госкорпорации «Росатом»

ТАСС20:03
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Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12

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Forbes назвал самые секретные российские подлодки

Журнал Forbes назвал самые секретные российские субмарины, причём одна из них ещё не спущена на воду.
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Происшествия

На Камчатке медведь с бидоном на голове попал на видео

Охотоведам не удалось найти на Усть-Большерецкой трассе медведя, голова которого застряла в бидоне, сообщает ИА «Кам 24».
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

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Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Общество

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
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Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
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Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:50
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru 16:51
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Космос

Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности

«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Российская газета 09:02
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Авто

Volkswagen начал производство нового Nivus

Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного купе-кроссовера Nivus.
Автоновости дня 08:37
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Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия 17:53
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Политика

США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru вчера в 06:23
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Кино

Появился трейлер третьей части «Невероятных приключений Билла и Теда»

Первые два фильма назывались "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Новые приключения Билла и Теда" Звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.
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Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия 21:10
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Выборы Президента Татарстана могут провести 13 сентября

Выборы президента Татарстана намечено провести 13 сентября.
Вести Татарстан 07 июня в 03:20
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Происшествия

Под новый трек Элджея: красотки в купальниках проехались по центру Екатеринбурга в бассейне

Компанию парням составили две девушки в купальниках, все происходило под новый трек Элджея и Моргенштерна «Кадиллак».
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera 04:59
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Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели во вторник из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
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Футбол

«Манчестер Сити» хочет выручить от продажи Сане не менее 70 млн евро

Гюндоган рассказал о работе с Клоппом и Гвардиолой Английский клуб намерен выручить от сделки не менее 70 млн.
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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